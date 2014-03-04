Александр Хорошавин выслушал глас народа

Posted 4 марта 2014, 01:08
Published 4 марта 2014, 01:08
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Ежегодная встреча губернатора Александра Хорошавина с южносахалинцами в Чехов-центре продлилась около 3,5 часа. Как передает корреспондент РИА «Восток-Медиа», примерно два часа глава региона отвечал на вопросы из зала, а остальное время общался с горожанами лично.
Зрительный зал Чехов-центра на 680 мест на 20 % был заполнен правительственными чиновниками: на встречу с населением пришли все министры социально-экономического блока, а также и. о. мэра Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Разговору властей с горожанами предшествовал ролик о достижениях области и города.
Вопросы из зала были разными по степени актуальности. Например, проблема с жильем для медиков - одна из больных для отрасли. В области с 2013 года действует программа обеспечения специалистов, приезжающих в регион на работу. Оказалось, что она не распространяется на врачей, прибывших в регион до начала действия этой программы. По словам Хорошавина, ситуация улучшится после реконструкции здания в Южно-Сахалинске. Малогабаритные квартиры смогут получить в этом доме более 80 семей медиков.
Прямо на встрече губернатор решил проблему обеспечения дорогостоящим лекарством маленьких островитян, страдающих одним из редких заболеваний. Глава минздрава Александр Зубков получил задание разработать программу по финансированию таких пациентов. Зал встретил аплодисментами это решение.
Надежда решить застарелую проблему привела в Чехов-центр сотрудников одной из строительных компаний, не получающих зарплату с августа прошлого года. На встрече выяснилось, что власти региона полностью авансировали проект, но недобросовестный бизнесмен не выполнил обязательства перед работниками. Губернатор дал Минстрою две недели. В ответ на это строители, видимо, надеявшиеся на мгновенное решение вопроса, покинули зал. В целом логика некоторых сахалинцев такова, что мановением руки губернатор должен разрулить все их проблемы. Хорошавин в свою очередь пояснял, какие вопросы требуют времени: например, перевод объекта из федеральной собственности в региональную, дело обманутых дольщиков.
Много вопросов у южносахалинцев оказалось и к Сергею Надсадину. Больше всего горожан беспокоит строительство полигона для утилизации ТБО, который должен появиться на Весточке - вблизи уникальных природных объектов скала Лягушка и водопад Айхор. По словам градоначальника, сейчас готовится проект перевалочной станции, на которой будут собирать и пакетировать мусор, а уничтожать уже на полигоне. В целом почти все вопросы от южносахалинцев и.о. мэра обещал рассмотреть.
Фото: РИА «Восток-Медиа»