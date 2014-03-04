Александр Хорошавин выслушал глас народа

Вопросы из зала были разными по степени актуальности. Например, проблема с жильем для медиков - одна из больных для отрасли. В области с 2013 года действует программа обеспечения специалистов, приезжающих в регион на работу. Оказалось, что она не распространяется на врачей, прибывших в регион до начала действия этой программы. По словам Хорошавина, ситуация улучшится после реконструкции здания в Южно-Сахалинске. Малогабаритные квартиры смогут получить в этом доме более 80 семей медиков.