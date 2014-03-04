Приморские работодатели задержали 73 миллиона

Posted 4 марта 2014, 06:09
Published 4 марта 2014, 06:09
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Судебные приставы Приморья смогли взыскать 6,7 миллиона рублей с работодателей, задерживающих зарплату. Всего за первый месяц нового года из 2097 исполнительных производств закрыто 795. В январе приморские работники недополучили 73 миллиона рублей.
Сотрудники краевого управления службы судебных приставов отмечают, что за 2013 год возросло число исполнительных документов по зарплатам. Так, в Дальнегорске на «Дальполиметалле» приставы возбудили 1304 производства на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Все работники этого предприятия в итоге получили свои деньги.
Во Владивостоке приставы завели 89 производств, 76 из которых касались военно-морского строительного управления Тихоокеанского флота. Работодатели из приморской столицы выплатили долгов на 3 миллиона.
Тенденция с задержкой зарплаты наметилась также в Лесозаводске. Здесь приставы закончили 327 дел на 7 миллионов. Самое большое число жалоб поступило от работников муниципального предприятия «Ружинские коммунальные сети».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что обманутые работники ищут поддержки у прокуроров и профсоюзов. Так, прокуратура возбудила уголовное дело на руководителя «Дальневосточной горно-строительной компании», задолжавшего 10 миллионов. Кроме того, краевая федерация профсоюзов бьет тревогу и считает, что задержки заработной платы в Приморье стали трендом.
Фото: unise.ru