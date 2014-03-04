Приморские работодатели задержали 73 миллиона

Сотрудники краевого управления службы судебных приставов отмечают, что за 2013 год возросло число исполнительных документов по зарплатам. Так, в Дальнегорске на «Дальполиметалле» приставы возбудили 1304 производства на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Все работники этого предприятия в итоге получили свои деньги.