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Posted 4 марта 2014, 06:09

Published 4 марта 2014, 06:09

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Приморские работодатели задержали 73 миллиона

4 марта 2014, 06:09
С должниками разбираются судебные приставы

Судебные приставы Приморья смогли взыскать 6,7 миллиона рублей с работодателей, задерживающих зарплату. Всего за первый месяц нового года из 2097 исполнительных производств закрыто 795. В январе приморские работники недополучили 73 миллиона рублей.

Сотрудники краевого управления службы судебных приставов отмечают, что за 2013 год возросло число исполнительных документов по зарплатам. Так, в Дальнегорске на «Дальполиметалле» приставы возбудили 1304 производства на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Все работники этого предприятия в итоге получили свои деньги.

Во Владивостоке приставы завели 89 производств, 76 из которых касались военно-морского строительного управления Тихоокеанского флота. Работодатели из приморской столицы выплатили долгов на 3 миллиона.

Тенденция с задержкой зарплаты наметилась также в Лесозаводске. Здесь приставы закончили 327 дел на 7 миллионов. Самое большое число жалоб поступило от работников муниципального предприятия «Ружинские коммунальные сети».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что обманутые работники ищут поддержки у прокуроров и профсоюзов. Так, прокуратура возбудила уголовное дело на руководителя «Дальневосточной горно-строительной компании», задолжавшего 10 миллионов. Кроме того, краевая федерация профсоюзов бьет тревогу и считает, что задержки заработной платы в Приморье стали трендом.

Фото: unise.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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