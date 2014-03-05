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Posted 5 марта 2014, 04:17

Published 5 марта 2014, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 12:21

Updated 17 сентября 2022, 12:21

В Приморье нашли пропавших подростков

5 марта 2014, 04:17
Бдительная автолюбительница доставила беглецов в полицию

В Приморье нашли безответственных подростков, которые сбежали из дома 1 марта. 14-летнюю Гецко Снежанну и 16-летнего Любченко Руслана полиция уже объявила в розыск. Ребята сначала скрывались на даче родителей девочки в поселке Новая Москва, потом поехали в Находку. Чтобы вернуться в Артём, пара поймала попутку, а бдительная автолюбительница доставила несовершеннолетних пассажиров в отделение полиции.

По сообщению пресс-службы артёмовского МВД, изначально родители сами пытались найти беглецов. После неудачной попытки они обратились в полицию. Ориентировку на подростков отправили по всему Приморью. Полицейские проверили места, где чаще всего собираются несовершеннолетние. Также были отработаны железнодорожные и автовокзалы, остановки общественного транспорта. Однако нашлись беглецы по счастливой случайности.

Сотрудники полиции провели с подростками разъяснительную беседу. Следственные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: news.rufox.ru

#Денис Объедкин#Новости
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