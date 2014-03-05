В Приморье нашли пропавших подростков

По сообщению пресс-службы артёмовского МВД, изначально родители сами пытались найти беглецов. После неудачной попытки они обратились в полицию. Ориентировку на подростков отправили по всему Приморью. Полицейские проверили места, где чаще всего собираются несовершеннолетние. Также были отработаны железнодорожные и автовокзалы, остановки общественного транспорта. Однако нашлись беглецы по счастливой случайности.