В Приморье нашли пропавших подростков

Posted 5 марта 2014, 04:17
Published 5 марта 2014, 04:17
Modified 17 сентября 2022, 12:21
Updated 17 сентября 2022, 12:21
В Приморье нашли безответственных подростков, которые сбежали из дома 1 марта. 14-летнюю Гецко Снежанну и 16-летнего Любченко Руслана полиция уже объявила в розыск. Ребята сначала скрывались на даче родителей девочки в поселке Новая Москва, потом поехали в Находку. Чтобы вернуться в Артём, пара поймала попутку, а бдительная автолюбительница доставила несовершеннолетних пассажиров в отделение полиции.
По сообщению пресс-службы артёмовского МВД, изначально родители сами пытались найти беглецов. После неудачной попытки они обратились в полицию. Ориентировку на подростков отправили по всему Приморью. Полицейские проверили места, где чаще всего собираются несовершеннолетние. Также были отработаны железнодорожные и автовокзалы, остановки общественного транспорта. Однако нашлись беглецы по счастливой случайности.
Сотрудники полиции провели с подростками разъяснительную беседу. Следственные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.