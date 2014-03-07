АСИ создает кадровый резерв для Дальнего Востока

Posted 7 марта 2014, 01:58
Published 7 марта 2014, 01:58
Modified 15 декабря 2023, 06:48
Updated 15 декабря 2023, 06:48
При участии Минвостокразвития в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) стартовала стажерская программа «Корпоративное управление на предприятиях с госучастием».
Как сообщает официальный сайт министерства, стажеры, выбранные по результатам конкурсного отбора, будут создавать и дорабатывать проекты по заказу Минвостокразвития. В рамках программы пройдет 5 сессий. Участникам предстоит пройти совместно с экспертами все этапы разработки проекта: мониторинг, аналитику, экспертизу, проектирование и планирование первых шагов реализации.
Предлагаемые к разработке проекты связаны с корпоративным управлением в компаниях с государственным участием, мониторингом инвестиционного потенциала, территориями опережающего развития (ТОР). Как заказчик проектов Минвостокразвития будет оценивать их эффективность и возможность реализации.
Лучших стажеров АСИ рекомендует на вакантные позиции в профильные министерства и создаваемые структуры по развитию Дальнего Востока.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в регионах Дальнего Востока внедряется созданный Агентством стратегических инициатив стандарт деятельности органов исполнительной власти по улучшению инвестклимата.
Фото: buildteam.ru