АСИ создает кадровый резерв для Дальнего Востока

Как сообщает официальный сайт министерства, стажеры, выбранные по результатам конкурсного отбора, будут создавать и дорабатывать проекты по заказу Минвостокразвития. В рамках программы пройдет 5 сессий. Участникам предстоит пройти совместно с экспертами все этапы разработки проекта: мониторинг, аналитику, экспертизу, проектирование и планирование первых шагов реализации.