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Posted 7 марта 2014, 01:58

Published 7 марта 2014, 01:58

Modified 15 декабря 2023, 06:48

Updated 15 декабря 2023, 06:48

АСИ создает кадровый резерв для Дальнего Востока

7 марта 2014, 01:58
По заказу Минвостокразвития стажеры доработают проекты

При участии Минвостокразвития в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) стартовала стажерская программа «Корпоративное управление на предприятиях с госучастием».

Как сообщает официальный сайт министерства, стажеры, выбранные по результатам конкурсного отбора, будут создавать и дорабатывать проекты по заказу Минвостокразвития. В рамках программы пройдет 5 сессий. Участникам предстоит пройти совместно с экспертами все этапы разработки проекта: мониторинг, аналитику, экспертизу, проектирование и планирование первых шагов реализации.

Предлагаемые к разработке проекты связаны с корпоративным управлением в компаниях с государственным участием, мониторингом инвестиционного потенциала, территориями опережающего развития (ТОР). Как заказчик проектов Минвостокразвития будет оценивать их эффективность и возможность реализации.

Лучших стажеров АСИ рекомендует на вакантные позиции в профильные министерства и создаваемые структуры по развитию Дальнего Востока.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в регионах Дальнего Востока внедряется созданный Агентством стратегических инициатив стандарт деятельности органов исполнительной власти по улучшению инвестклимата.

Фото: buildteam.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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