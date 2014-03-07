Сергей Логинов привезет в Хабаровск "серебро"

Posted 7 марта 2014, 02:30
Published 7 марта 2014, 02:30
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Российские ледовые мастера завоевали на чемпионате мира «Ice Alaska-2014» «серебро». Скульптура Сергея Логинова и его постоянного напарника из Ижевска Виталия Леднева «Ветреный день» стала одной из победительниц в номинации Single Block.
РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что идея нового творения пришла к хабаровскому мастеру перед самим конкурсом. Логинов принимает участие в этом чемпионате уже в 14-й раз. В этом году мастера соревнуется с командами из 38 стран. Теперь скульпторы поборются за «золото» в номинации Multi Block.
Фото: www.icealaska.com