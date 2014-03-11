В Приморье нашлись человеческие кости

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская, чтобы идентифицировать останки, потребуется экспертиза, так как кости очень старые. В доме, где строители нашли скелет, часто менялись хозяева, всех их сейчас допрашивают следователи.