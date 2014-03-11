В Приморье нашлись человеческие кости

Posted 11 марта 2014, 06:47
Published 11 марта 2014, 06:47
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
В городе Артёме Приморского края строители, занимающиеся ремонтом дома на улице Лизы Чайкиной, нашли человеческий скелет. Кости лежали под деревянным полом.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская, чтобы идентифицировать останки, потребуется экспертиза, так как кости очень старые. В доме, где строители нашли скелет, часто менялись хозяева, всех их сейчас допрашивают следователи.
После допросов и экспертизы по собранным материалам полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.
Фото: ria56.ru