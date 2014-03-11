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Posted 11 марта 2014, 06:47

Published 11 марта 2014, 06:47

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

В Приморье нашлись человеческие кости

11 марта 2014, 06:47
Сюжет
Происшествие
Скелет обнаружили строители

В городе Артёме Приморского края строители, занимающиеся ремонтом дома на улице Лизы Чайкиной, нашли человеческий скелет. Кости лежали под деревянным полом.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская, чтобы идентифицировать останки, потребуется экспертиза, так как кости очень старые. В доме, где строители нашли скелет, часто менялись хозяева, всех их сейчас допрашивают следователи.

После допросов и экспертизы по собранным материалам полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: ria56.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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