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Posted 11 марта 2014, 07:18

Published 11 марта 2014, 07:18

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

В Приморье родителям оплатили рождение тройняшек

11 марта 2014, 07:18
Многодетная семья обзавелась квартирой во Владивостоке

Многодетная семья Ващенко скоро въедет в трёхкомнатную квартиру во Владивостоке. Жилье они купили благодаря сертификату, который семья получила к рождению тройняшек: двух мальчиков и девочки.

Приморские семьи, в которых одновременно родились трое или больше детей, получают социальные выплаты. Из бюджета края родителям выделаются средства на покупку квартиры. С начала года свидетельства вручены 8 родителям. Всего с 2012 года по закону «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» обзавелись квартирами больше 30 семей.

Размер социальной выплаты рассчитывается из нормы 18 квадратных метров на человека и средней рыночной стоимости квадратного метра в Приморье - 45830 рублей. За первый квартал 2014 года сертификат на одного человека составил 824 940 рублей. Кроме этого, семьи, в которых рождается несколько детей, могут претендовать на материнский капитал, бесплатный земельный участок и льготы по оплате коммунальных услуг.

Фото: zdorovieinfo.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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