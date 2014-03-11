В Приморье родителям оплатили рождение тройняшек

Размер социальной выплаты рассчитывается из нормы 18 квадратных метров на человека и средней рыночной стоимости квадратного метра в Приморье - 45830 рублей. За первый квартал 2014 года сертификат на одного человека составил 824 940 рублей. Кроме этого, семьи, в которых рождается несколько детей, могут претендовать на материнский капитал, бесплатный земельный участок и льготы по оплате коммунальных услуг.