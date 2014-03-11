В приморской "Земле леопарда" на выходные выгорело девять гектаров

Как отмечают пожарные инспекторы, пал в особо охраняемые зоны приходит из ближайших населённых пунктов, где местные жители, по сложившейся традиции, поджигают сухую траву. Для того чтобы сдержать и предотвратить лесные пожары, на «Земле леопарда» постоянно работают 30 пожарных и 5-6 единиц техники. С начала года огонь прошёлся по парку более 10 раз. Самый серьёзный пожар спалил 30 гектаров.