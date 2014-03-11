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Posted 11 марта 2014, 07:46

Published 11 марта 2014, 07:46

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

В приморской "Земле леопарда" на выходные выгорело девять гектаров

11 марта 2014, 07:46
С начала года на территории парка случилось свыше 10 пожаров

За прошедшие праздничные дни огонь в национальном приморском парке выжег 9 гектаров сухих листьев и травы, погибли насекомые и мелкие животные. Пожар начался по вине человека на границе с заповедником «Кедровая падь».

Как отмечают пожарные инспекторы, пал в особо охраняемые зоны приходит из ближайших населённых пунктов, где местные жители, по сложившейся традиции, поджигают сухую траву. Для того чтобы сдержать и предотвратить лесные пожары, на «Земле леопарда» постоянно работают 30 пожарных и 5-6 единиц техники. С начала года огонь прошёлся по парку более 10 раз. Самый серьёзный пожар спалил 30 гектаров.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье сложилась тяжёлая ситуация с лесными пожарами. Бесснежная зима и самовольный пал травы приводят к серьёзным возгораниям. Сильнее всего огонь полыхает в Кавалеровском, Ольгинском и Хасанском районах края.

Фото: riarealty.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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