В приморской "Земле леопарда" на выходные выгорело девять гектаров

Posted 11 марта 2014, 07:46
Published 11 марта 2014, 07:46
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
За прошедшие праздничные дни огонь в национальном приморском парке выжег 9 гектаров сухих листьев и травы, погибли насекомые и мелкие животные. Пожар начался по вине человека на границе с заповедником «Кедровая падь».
Как отмечают пожарные инспекторы, пал в особо охраняемые зоны приходит из ближайших населённых пунктов, где местные жители, по сложившейся традиции, поджигают сухую траву. Для того чтобы сдержать и предотвратить лесные пожары, на «Земле леопарда» постоянно работают 30 пожарных и 5-6 единиц техники. С начала года огонь прошёлся по парку более 10 раз. Самый серьёзный пожар спалил 30 гектаров.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье сложилась тяжёлая ситуация с лесными пожарами. Бесснежная зима и самовольный пал травы приводят к серьёзным возгораниям. Сильнее всего огонь полыхает в Кавалеровском, Ольгинском и Хасанском районах края.
Фото: riarealty.ru