Благовещенская молодежь выступила против "алкогольного геноцида"

Требования к торговцам алкоголем собираются ужесточить. Торговать спиртным на территории региона можно будет лишь с 11 до 19 часов (насовсем, а не только на время действия ЧС). В кафе, барах и ресторанах — с 11 до 23 часов. Кроме того, мелкие магазины и вовсе не смогут заниматься реализацией спиртного. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области.