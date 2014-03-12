Благовещенская молодежь выступила против "алкогольного геноцида"

Posted 12 марта 2014, 01:33
Published 12 марта 2014, 01:33
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
В Благовещенске прошёл пикет в поддержку «антиалкогольного» постановления губернатора. Около 20 человек, среди которых школьники, кадеты и студенты, вышли на улицу с плакатами: «80 % амурской молодёжи с первой стадией пивного алкоголизма», «В Благовещенске 890 точек продажи алкоголя и 2 спортплощадки», «Остановим алкогольный геноцид», «Выгода от алкоголя для бюджета — ложь!»
Как сообщает ИА «Порт Амур», это уже не первый пикет сторонников здорового образа жизни. Так, в декабре активисты стояли с плакатами возле городских «пивнушек». В этот раз благовещенцы решили собраться возле гостиницы «Зея» из-за того, что в 13 часов здесь состоялись общественные слушания по новому амурскому «антиалкогольному» закону.
Требования к торговцам алкоголем собираются ужесточить. Торговать спиртным на территории региона можно будет лишь с 11 до 19 часов (насовсем, а не только на время действия ЧС). В кафе, барах и ресторанах — с 11 до 23 часов. Кроме того, мелкие магазины и вовсе не смогут заниматься реализацией спиртного. Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания области.
Между тем будущие меры вызвали широкий общественный резонанс. Сторонники ЗОЖ выступают за ужесточение правил продажи алкоголя, бизнесмены, не желающие терять выгоду, — против.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», временные ограничения в Амурской области на реализацию спиртного губернатор Приамурья Олег Кожемяко ввёл в конце августа прошлого года. В некоторых районах алкогольную продукцию власти запретили продавать полностью, в других — ограничили время продажи отрезком с 11 до 19 часов. В середине сентября губернатор заявлял, что данное ограничение будет пролонгировано ввиду его благоприятного эффекта. Как минимум, оно будет действовать до отмены режима ЧС в области. В феврале амурские предприниматели попытались оспорить ограничения.
Фото: portamur.ru