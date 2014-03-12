Для владивостокцев откроют спортплощадки в кампусе ДВФУ

Posted 12 марта 2014, 01:56
Published 12 марта 2014, 01:56
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
Жители приморской столицы в скором времени смогут заниматься спортом на площадках кампуса ДВФУ. Соглашение об открытии спортивных объектов для горожан заключили руководство вуза и чиновники мэрии.
Доступными для владивостокцев станут большой стадион с 400-метровой беговой дорожкой и трибунами, площадки для баскетбола, волейбола и большого тенниса. Однако пользоваться спортивными объектами горожане смогут только тогда, когда они не используются студентами для обучения и тренировок. Все ограничения стороны обговорят во время заключения ещё одного соглашения о правилах использования спортивных площадок.
Как уточнил специалист управления развития физкультуры и спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», доступными станут только открытые площадки. Спортивные комплексы с бассейном, тренажёрными и спортивными залами, как и прежде, останутся только в пользовании студентов. «О сроках открытия спортплощадок говорить ещё рано, - рассказал Станислав. – Соглашение уже есть, сейчас мы готовим механизм работы, подгоняя его под студенческое расписание. Кроме того, улаживаем вопрос с пропускной системой. Скорее всего, эта работа займёт не один месяц».
Фото: sportprimorye.ru