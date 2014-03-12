Для владивостокцев откроют спортплощадки в кампусе ДВФУ

Как уточнил специалист управления развития физкультуры и спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», доступными станут только открытые площадки. Спортивные комплексы с бассейном, тренажёрными и спортивными залами, как и прежде, останутся только в пользовании студентов. «О сроках открытия спортплощадок говорить ещё рано, - рассказал Станислав. – Соглашение уже есть, сейчас мы готовим механизм работы, подгоняя его под студенческое расписание. Кроме того, улаживаем вопрос с пропускной системой. Скорее всего, эта работа займёт не один месяц».