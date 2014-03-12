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Posted 11 марта 2014, 23:00

Published 11 марта 2014, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

На Дальнем Востоке два руководителя УФСИН отправлены в отставку

11 марта 2014, 23:00
Сюжет
Происшествие
Новые начальники будут в Приморье и Хабаровском крае

Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в Федеральной службе исполнения наказаний. Сделал он это накануне профессионального праздника уголовно-исполнительной системы, который отмечается сегодня.

По решению Путина, сменятся руководители управлений ФСИН в нескольких регионах - Хабаровском крае, Приморье и в Челябинской области. Таким образом, на Дальнем Востоке в отставку отправлены полковник внутренней службы Александр Шишкин и генерал-лейтенант внутренней службы Федор Кренслер.

Кто придёт на замену в Челябинске, уже известно. По Дальнему Востоку решение президента пока не опубликовано ни на его сайте, ни на сайте ФСИН.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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