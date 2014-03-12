На Дальнем Востоке два руководителя УФСИН отправлены в отставку

Posted 11 марта 2014, 23:00
Published 11 марта 2014, 23:00
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в Федеральной службе исполнения наказаний. Сделал он это накануне профессионального праздника уголовно-исполнительной системы, который отмечается сегодня.
По решению Путина, сменятся руководители управлений ФСИН в нескольких регионах - Хабаровском крае, Приморье и в Челябинской области. Таким образом, на Дальнем Востоке в отставку отправлены полковник внутренней службы Александр Шишкин и генерал-лейтенант внутренней службы Федор Кренслер.
Кто придёт на замену в Челябинске, уже известно. По Дальнему Востоку решение президента пока не опубликовано ни на его сайте, ни на сайте ФСИН.