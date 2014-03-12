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Posted 12 марта 2014, 06:15

Published 12 марта 2014, 06:15

Modified 17 сентября 2022, 12:20

Updated 17 сентября 2022, 12:20

Приморье готовится к клещевому сезону

12 марта 2014, 06:15
Роспотребнадзор составил список опасных районов и разработал план вакцинации

Приморское отделение Роспотребнадзора, готовясь к жаркому сезону, выпустило постановление, в котором главный санитарный врач края привёл статистику заболеваемости, меры предосторожности, а также план мероприятий и вакцинации против клещевого энцефалита.

В Приморском крае врачи ежегодно фиксируют случаи этой болезни. Так, в 2013 году медики зафиксировали 5780 укушенных человек, у 29 из которых обнаружили энцефалит.

Как стало известно РИА «Восток-Медиа», уровень смертности в регионе от укусов выше, чем в среднем по России в 2,4 раза. К примеру, в прошлом году от энцефалита умерла пенсионерка, жительница Кавалеровского района. Клещ укусил женщину, когда та собирала грибы в лесу.

В 2013-м медики привили 29 тысяч 211 приморцев. В этом году по плану Роспотребнадзора вакцинацию и ревакцинацию пройдут 41708 человек из двадцати двух районов края и десяти городов. Список опубликован сегодня на сайте приморского управления Роспотребнадзора.

Опасный сезон длится с апреля по октябрь.

Фото: econet.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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