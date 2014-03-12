Приморье готовится к клещевому сезону

Как стало известно РИА «Восток-Медиа», уровень смертности в регионе от укусов выше, чем в среднем по России в 2,4 раза. К примеру, в прошлом году от энцефалита умерла пенсионерка, жительница Кавалеровского района. Клещ укусил женщину, когда та собирала грибы в лесу.