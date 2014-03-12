Роман Копин стал лидером рейтинга открытости дальневосточных губернаторов

Posted 12 марта 2014, 03:58
Published 12 марта 2014, 03:58
Modified 17 сентября 2022, 12:20
Updated 17 сентября 2022, 12:20
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин стал лидером среди глав субъектов Дальнего Востока на основании февральского рейтинга информационной открытости. Такое исследование ежемесячно проводится «Национальной службой мониторинга». В общероссийском рейтинге глава Чукотки занял 9-ю позицию с коэффициентом 0,5455.
По мнению руководителя «Национальной службы мониторинга» Артёма Булатова, взлёт Романа Копина сразу на 64 пункта в общем рейтинге и его первое место в ДФО произошли за счёт активных комментариев в контексте горнодобывающей деятельности в регионе, что заслуживает внимания.
За Копиным на 11-й строке медиа-рейтинга оказался руководитель Магаданской области Владимир Печёный, поднявшийся на 13 пунктов. Сразу же за ним расположился губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, прибавивший несколько пунктов. Также «вырос» глава Приамурья Олег Кожемяко, переместившийся с 39-й на 26-ю позицию.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поднялся на 5 пунктов и занял 47-ю строчку рейтинга. Владимир Миклушевский подвинулся незначительно и остановился на 39-й строке. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов опустился с 39-й на 46-ю позицию. Самое заметное «падение» в рейтинге открытости у губернатора Камчатки Владимира Илюхина — месяц назад он был на 18-м месте, теперь — на 75-м. На две позиции ниже него оказался глава ЕАО Александр Винников, уступивший один пункт.
Показатель открытости высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием.
Фото: chukot.er.ru