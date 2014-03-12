Роман Копин стал лидером рейтинга открытости дальневосточных губернаторов

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поднялся на 5 пунктов и занял 47-ю строчку рейтинга. Владимир Миклушевский подвинулся незначительно и остановился на 39-й строке. Президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов опустился с 39-й на 46-ю позицию. Самое заметное «падение» в рейтинге открытости у губернатора Камчатки Владимира Илюхина — месяц назад он был на 18-м месте, теперь — на 75-м. На две позиции ниже него оказался глава ЕАО Александр Винников, уступивший один пункт.