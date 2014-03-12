Уголовно-исправительная система отмечает 135-летний юбилей

Прежде чем отпустить человека по амнистии, краевое управление службы проверяет заключённых, в том числе на лишение родительских прав, а также на туберкулёз. Начальник отдела специального учёта Виктория Елисеева подчеркнула, что заключённый не выйдет на свободу по досрочному освобождению, пока он болен. Мать, которую государство лишило родительских прав, также теряет возможность попасть под амнистию.