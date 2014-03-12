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Posted 12 марта 2014, 04:12

Published 12 марта 2014, 04:12

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Уголовно-исправительная система отмечает 135-летний юбилей

12 марта 2014, 04:12
К празднику приморское управление ФСИН осталось без руководителя

Сегодня, 12 марта, Федеральная служба исполнения наказаний отмечает 135-летие. В 1879 году российский император Александр II издал указ о создании «тюремного департамента». Сейчас в России больше тысячи исправительных тюрем, колоний и изоляторов, в которых работают 300 тысяч человек. В Приморском крае организовано 28 таких учреждений.

В настоящее время в уголовно-исправительной системе проходит амнистия, приуроченная к 20-летию Конституции России. По плану амнистии, в Приморье должны выйти на свободу 34 осуждённых к реальному сроку, 8 из них уже освобождены. 260 из 596 приморцев, чьё наказание не связано с тюрьмой, сняты с уголовно-исправительного учёта.

Прежде чем отпустить человека по амнистии, краевое управление службы проверяет заключённых, в том числе на лишение родительских прав, а также на туберкулёз. Начальник отдела специального учёта Виктория Елисеева подчеркнула, что заключённый не выйдет на свободу по досрочному освобождению, пока он болен. Мать, которую государство лишило родительских прав, также теряет возможность попасть под амнистию.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что аккурат к профессиональному празднику приморское управление ФСИН осталось без руководителя. Что, впрочем, не отменило сегодняшних праздничных мероприятий.

Фото: shiksabd.com

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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