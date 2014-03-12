В Благовещенске установили "скворечники" для фиксации нарушений

Как сообщает ИА «Порт Амур», уже определены места для расположения остальных камер видеофиксации. 13 марта будут установлены ещё пять «скворечников». К ним специалисты подведут электричество. После окончания подготовительных работ будут установлены и сами приборы фото- и видеофиксации. Информация с таких камер наблюдения будет поступать в центр автоматической фиксации нарушений, а затем изготовленные на её основе административные протоколы направят по почте владельцу транспортного средства.