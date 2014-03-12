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Posted 12 марта 2014, 06:25

Published 12 марта 2014, 06:25

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

В Благовещенске установили "скворечники" для фиксации нарушений

12 марта 2014, 06:25
Однако сами видео- и фотоприборы появятся в них чуть позже

В Благовещенске появятся ещё 24 прибора видеофиксации нарушений. Первые шесть уже установили. Они расположены по улице Ленина (между улицами 50 лет Октября и Пионерской, Политехнической и Театральной) и Горького (между Шимановского и Островского в обе стороны).

Как сообщает ИА «Порт Амур», уже определены места для расположения остальных камер видеофиксации. 13 марта будут установлены ещё пять «скворечников». К ним специалисты подведут электричество. После окончания подготовительных работ будут установлены и сами приборы фото- и видеофиксации. Информация с таких камер наблюдения будет поступать в центр автоматической фиксации нарушений, а затем изготовленные на её основе административные протоколы направят по почте владельцу транспортного средства.

Первый такой прибор появился на центральной улице амурской столицы год назад. Городские автолюбители сразу же невзлюбили его и прозвали «скворечником».

Фото: farpost.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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