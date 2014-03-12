В Благовещенске установили "скворечники" для фиксации нарушений

Posted 12 марта 2014, 06:25
Published 12 марта 2014, 06:25
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
В Благовещенске появятся ещё 24 прибора видеофиксации нарушений. Первые шесть уже установили. Они расположены по улице Ленина (между улицами 50 лет Октября и Пионерской, Политехнической и Театральной) и Горького (между Шимановского и Островского в обе стороны).
Как сообщает ИА «Порт Амур», уже определены места для расположения остальных камер видеофиксации. 13 марта будут установлены ещё пять «скворечников». К ним специалисты подведут электричество. После окончания подготовительных работ будут установлены и сами приборы фото- и видеофиксации. Информация с таких камер наблюдения будет поступать в центр автоматической фиксации нарушений, а затем изготовленные на её основе административные протоколы направят по почте владельцу транспортного средства.
Первый такой прибор появился на центральной улице амурской столицы год назад. Городские автолюбители сразу же невзлюбили его и прозвали «скворечником».
Фото: farpost.ru