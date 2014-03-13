Хабаровчане стали ответственнее топить печи

«Сегодня нам удалось посмотреть только два дома, потому что остальные жители на работе или просто не открывают двери, но даже по этому рейду можно сказать, что ситуация в противопожарном отношении не у всех плохая. Мы посмотрели две печи, в них есть притопочные листы, они оштукатурены. Кладка печей не разрушена, наружные печные трубы в нормальном противопожарном состоянии. Иногда, когда мы проводим рейды, ситуация в частном секторе бывает намного хуже», — объяснил старший инспектор отдела надзорной деятельности по Индустриальному району Хабаровска Леонид Коновалов.