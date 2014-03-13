vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2014, 06:14

Published 13 марта 2014, 06:14

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Хабаровчане стали ответственнее топить печи

13 марта 2014, 06:14
Пожарные инспекторы не выявили нарушений в ходе очередного рейда (фото)

Пожарные инспекторы Хабаровска провели рейд в частном секторе Южного округа. Сотрудники МЧС проверили состояние печного отопления. По их словам, люди стали ответственнее подходить к противопожарной безопасности в своих домах.

«Сегодня нам удалось посмотреть только два дома, потому что остальные жители на работе или просто не открывают двери, но даже по этому рейду можно сказать, что ситуация в противопожарном отношении не у всех плохая. Мы посмотрели две печи, в них есть притопочные листы, они оштукатурены. Кладка печей не разрушена, наружные печные трубы в нормальном противопожарном состоянии. Иногда, когда мы проводим рейды, ситуация в частном секторе бывает намного хуже», — объяснил старший инспектор отдела надзорной деятельности по Индустриальному району Хабаровска Леонид Коновалов.

Слова инспекторов подтверждает и статистика. Так, в ходе недавней проверки на острове Большой Уссурийский, о котором писало РИА «Восток-Медиа», сотрудники МЧС также оказались удовлетворены состоянием печей в домах островитян. В целом возгорания в домах составляют более 70 % от всех пожаров.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика