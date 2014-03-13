Хабаровчане стали ответственнее топить печи

Posted 13 марта 2014, 06:14
Published 13 марта 2014, 06:14
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
Пожарные инспекторы Хабаровска провели рейд в частном секторе Южного округа. Сотрудники МЧС проверили состояние печного отопления. По их словам, люди стали ответственнее подходить к противопожарной безопасности в своих домах.
«Сегодня нам удалось посмотреть только два дома, потому что остальные жители на работе или просто не открывают двери, но даже по этому рейду можно сказать, что ситуация в противопожарном отношении не у всех плохая. Мы посмотрели две печи, в них есть притопочные листы, они оштукатурены. Кладка печей не разрушена, наружные печные трубы в нормальном противопожарном состоянии. Иногда, когда мы проводим рейды, ситуация в частном секторе бывает намного хуже», — объяснил старший инспектор отдела надзорной деятельности по Индустриальному району Хабаровска Леонид Коновалов.
Слова инспекторов подтверждает и статистика. Так, в ходе недавней проверки на острове Большой Уссурийский, о котором писало РИА «Восток-Медиа», сотрудники МЧС также оказались удовлетворены состоянием печей в домах островитян. В целом возгорания в домах составляют более 70 % от всех пожаров.
Фото: РИА «Восток-Медиа»