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Posted 13 марта 2014, 01:57

Published 13 марта 2014, 01:57

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Житель Магадана заплатит полмиллиона за раскиданный навоз

13 марта 2014, 01:57
Горе-фермер заразил землю кишечной палочкой

Магаданский городской суд обязал жителя частного дома в микрорайоне Солнечном возместить ущерб окружающей среде. Мужчина складировал на своём участке навоз от крупного рогатого скота, и, как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на горе-фермера пожаловались соседи.

Проведённые лабораторные исследования подтвердили их опасения: количество бактерий групп кишечной палочки в почве превысило нормативы в десять раз. Согласно методике, был рассчитан ущерб, причинённый окружающей среде: он составил 499 тысяч рублей.

Надзорное ведомство через суд добилось не только назначения штрафа, но и обязанности восстановить состояние окружающей среды до 1 июля этого года.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Магаданская область
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