Житель Магадана заплатит полмиллиона за раскиданный навоз

Posted 13 марта 2014, 01:57
Published 13 марта 2014, 01:57
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
Магаданский городской суд обязал жителя частного дома в микрорайоне Солнечном возместить ущерб окружающей среде. Мужчина складировал на своём участке навоз от крупного рогатого скота, и, как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, на горе-фермера пожаловались соседи.
Проведённые лабораторные исследования подтвердили их опасения: количество бактерий групп кишечной палочки в почве превысило нормативы в десять раз. Согласно методике, был рассчитан ущерб, причинённый окружающей среде: он составил 499 тысяч рублей.
Надзорное ведомство через суд добилось не только назначения штрафа, но и обязанности восстановить состояние окружающей среды до 1 июля этого года.
Фото: РИА «Восток-Медиа»