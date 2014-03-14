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Posted 14 марта 2014, 03:30

Published 14 марта 2014, 03:30

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

В Приморье пытались ввезти 8,5 тонны нехорошей креветки

14 марта 2014, 03:30
Две партии морепродуктов из Китая кишели бактериями

Две партии креветок, общим весом в восемь с половиной тонн, не прошли проверку Россельхознадзора во владивостокском порту. Местная ветеринарная лаборатория обнаружила, что количество микроорганизмов в морепродуктах превышает норму в 7 и в 10 раз.

Продукция пришла во Владивосток из китайской провинции Гуандун. В четырёх тоннах очищенной креветки специалисты заметили десятикратное превышение нормативного показателя. Вторая партия – креветки с хвостом – также оказалась недоброкачественной. Здесь бактериальная обсеменённость превышала норму в 7 раз.

Компания-поставщик, которая отправила в Россию нехорошие морепродукты, уже была замечена в экспорте обсеменённой продукции. Россельхознадзор ввёл для Guangdong Jinhang Food Co. Ltd режим усиленного контроля в феврале этого года. По заключению экспертов, китайцы нарушили санитарные правила при изготовлении, хранении или транспортировке пищевых продуктов.

Фото: zookom.com.ua

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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