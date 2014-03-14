В Приморье пытались ввезти 8,5 тонны нехорошей креветки

Две партии креветок, общим весом в восемь с половиной тонн, не прошли проверку Россельхознадзора во владивостокском порту. Местная ветеринарная лаборатория обнаружила, что количество микроорганизмов в морепродуктах превышает норму в 7 и в 10 раз.