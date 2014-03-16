"Амурская метель" пронеслась под Хабаровском в собачьей упряжке

Posted 16 марта 2014, 04:33
Published 16 марта 2014, 04:33
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Сибирский хаски, аляскинский маламут, восточноевропейская овчарка, ризеншнауцер, бельгийская овчарка, миттельшнауцер, колли длинношёрстный, немецкая овчарка, чукотская ездовая собака, восточносибирская лайка, золотистый ретривер, английский кокер-спаниель: вот исчерпывающий список пород собак, которые стали участницами ездовых гонок "Амурская метель - 2014". Они прошли под Хабаровском в районе села Князе-Волконского в субботу, 15 марта.
Именно собаки стали главными объектами внимания гостей всех возрастов на традиционном спортивном событии. Восторг и умиление, которые вызывали мохнатые и гладкошёрстные питомцы, можно выразить одним современным междометием — мимими. Сотни взрослых и детей норовили сфотографироваться буквально с каждым четвероногим другом. Собаки отвечали лаской и добродушным вилянием хвостов.
Среди собаководов были и опытные спортсмены, которые уже 10 лет участвуют в гонках, и те, кому только от роду исполнилось 4 года. Первыми на старт вышли дети. Им предстояло преодолеть дистанцию в 200 метров с одной собакой в упряжке. Быстрее всех — за 32,5 секунды — с этим справились юная хабаровчанка Екатерина Каратаева и её сибирский хаски по кличке Шакир.
После этого начались соревнования взрослых — гонки на 10 километров в упряжке из четырёх собак. Как и в любой другой дисциплине, зрители активно поддерживали каждую стартующую связку. Правда, порой это сбивало собак с толку, и гонщикам приходилось заново настраивать их бежать вперёд. Извилистая трасса огибала площадку соревнований по лесополосе. Быстрее соперников к финишу примчались сани хабаровской гонщицы Ирины Софьиной, которую за 32 минуты 4 секунды донесли сибирские хаски Одри, Кира, Рий и Шакир.
К таким испытаниям собаки были готовы. По словам Елены Домницкой — представителя хабаровского центра ездового спорта "Тандем", который ежегодно организует "Амурскую метель", общие тренировки начались ещё в январе. Для каждого вида состязаний питомцев готовили по-разному: одних приучали к выносливости и сохранению общего темпа бега, в других — развивали скорость. Елена Домницкая также отметила, что из года в год расширяется география соревнований, приходят попробовать себя в ездовом спорте новые участники, ради чего, в частности, и проводятся эти состязания.
После "четвёрок" на старт вышли лыжники, которые в паре со своими питомцами должны были пробежать 5-километровую трассу. Победителем в скиджоринге (так называется этот вид спорта) среди женщин стали хабаровчанка Жанна Катанкова и её ризеншнауцер Savali Angel Repiree. С задачей они справились меньше чем за 21 минуту. У мужчин лидерами стали Сергей Грейт из города Завитинска Амурской области с сибирским хаски Оронт Эль Аси. На преодоление трассы у них ушло 16 минут 57 секунд.
И владельцы собак, и организаторы соревнований едины во мнении — дрессуре поддаётся собака абсолютно любой породы. Главное — найти нить, связь хозяина с питомцем. Это зависит лишь от времени и целеустремлённости человека.
"Подготовкой к соревнованиям по ездовому спорту я занимаюсь первый раз. Один-два раза в неделю по выходным мы ездили на тренировки в питомник Лукашова, ставили собаку в упряжку на лёгкой трассе. Ближе к соревнованиям стали уже ездить сюда — тут трасса существенно сложнее. Кроме того, постоянно ездили на беговой дорожке заниматься, тренировали у собаки выносливость, чтоб ему было привычно бежать 5-10 километров", — рассказала корреспонденту РИА "Восток-Медиа" Валерия Волкова, которая готовила к заездам пару сибирских хаски по прозвищам Джой и Майя.
На юниорской дистанции скиджоринга в 3 километра лучшее время показали Юрий Смульский из Хабаровска и его спаниель Блэк, которые пробежали трассу за 11 минут 38 секунд. На этой же трассе подростки в возрасте от 13 до 17 лет участвовали в заездах D-класса (с двумя собаками). У девушек лучшее время — 19 минут 18 секунд - показали Татьяна Бакун из Владивостока и аляскинские маламуты Чойс и Митч. Из юношей самыми быстрыми стали также представители приморской столицы — Александр Федоренко и аляскинские маламуты Сильвер Делавар, Жано Белиссима. Их время — 17 минут 8 секунд.
Завершающим испытанием стал развлекательный каникросс — забег с четвероногим другом на 200 метров. Здесь сильнейшими среди женщин оказались Елена Хряпенко из Благовещенска и сибирский хаски Зигес Бевуст Мирабель, которые преодолели дистанцию за 31,35 секкунды. У мужчин лучший показатель у владивостокцев — Александр Федоренко и аляскинский маламут Чензано пробежали за 26,35 секунды.
Всего в гонках приняли участие 43 человека из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре. Соревнования продолжались до вечера. Победители и их питомцы получили призы и лакомство, а зрители — хорошее настроение и "заряд мимимишности".