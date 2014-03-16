"Амурская метель" пронеслась под Хабаровском в собачьей упряжке

На юниорской дистанции скиджоринга в 3 километра лучшее время показали Юрий Смульский из Хабаровска и его спаниель Блэк, которые пробежали трассу за 11 минут 38 секунд. На этой же трассе подростки в возрасте от 13 до 17 лет участвовали в заездах D-класса (с двумя собаками). У девушек лучшее время — 19 минут 18 секунд - показали Татьяна Бакун из Владивостока и аляскинские маламуты Чойс и Митч. Из юношей самыми быстрыми стали также представители приморской столицы — Александр Федоренко и аляскинские маламуты Сильвер Делавар, Жано Белиссима. Их время — 17 минут 8 секунд.