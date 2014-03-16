Танцоры из Амурска превзошли хабаровчан в классическом танце

Posted 16 марта 2014, 03:30
Published 16 марта 2014, 03:30
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
В Хабаровске в третий раз прошёл открытый краевой фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты». 22 коллектива, а это почти 300 участников, съехались из Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Артёма, Владивостока и Хабаровска. Как отметили руководители приезжих коллективов, это большой опыт как для участников, так и для них самих.
«Конкурс прекрасный и замечательный. Много сильных постановок. Конечно, хочется учиться у таких коллективов. Их постановки вдохновляют на дальнейший труд. Несмотря на то, что наш коллектив танцует больше современную хореографию, мы всё равно решили попробовать свои силы в этом конкурсе. В этот раз очень сильное жюри. Мы прислушивались к их замечаниям и советам», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель образцового танцевального коллектива «И-версия» из Амурска Илона Лебедева.
В состав жюри вошла известная пара в классическом танце — Андрей Иванов и Наталья Тушинская. Сейчас оба они трудятся для дальневосточников в Приморском театре оперы и балета. До переезда на Дальний Восток танцоры работали в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
«У всех участников разный уровень, школа и педагоги. Конечно, это оставляет свой отпечаток. В целом уровень фестиваля достаточно высокий. Что касается ошибок, то нет такой, которая повторялась бы поголовно у всех. Всё зависит только от преподавателя. Классический танец — это самое сложное направление. Нужно исполнить все элементы очень чисто. Сцена — это большая лупа для детей, сразу видны недостатки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» заведующая Приморским театром оперы и балета Наталья Тушинская.
Жюри оценивало три составляющие танца — хореография, подготовка детей и музыкальность. Справиться с волнением, выполнить все необходимые элементы, тянуть ножку так, как это нужно, и не забывать улыбаться залу смог образцовый ансамбль классического танца «Золушка» из города Амурска. Они и стали обладателя гран-при третьего фестиваля «Блестящие дивертисменты».
Фото: РИА «Восток-Медиа»