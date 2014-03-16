Танцоры из Амурска превзошли хабаровчан в классическом танце

«Конкурс прекрасный и замечательный. Много сильных постановок. Конечно, хочется учиться у таких коллективов. Их постановки вдохновляют на дальнейший труд. Несмотря на то, что наш коллектив танцует больше современную хореографию, мы всё равно решили попробовать свои силы в этом конкурсе. В этот раз очень сильное жюри. Мы прислушивались к их замечаниям и советам», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель образцового танцевального коллектива «И-версия» из Амурска Илона Лебедева.