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Posted 16 марта 2014, 01:04

Published 16 марта 2014, 01:04

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

В Приморье отметили 45-летие событий на Даманском

16 марта 2014, 01:04
У братской могилы собрались два губернатора, депутаты, общественность

В городе Дальнереченске Приморского края прошёл торжественный митинг в связи с годовщиной вооружённого конфликта между советскими и китайскими пограничниками в 1969-м. Начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников и другие погибшие похоронены в братской могиле в Дальнереченске. В субботу, 15 марта, их память почтили около двух тысяч человек: общественность, местные и краевые депутаты, губернаторы Приморья Владимир Миклушевский и Амурской области Олег Кожемяко.

«Особые слова благодарности - ветеранам, мы восхищены вашим подвигом. Важно, что сегодня здесь много молодёжи, мы должны помнить о тех героических событиях, которые произошли 45 лет назад. Вечная память героям», - подчеркнул Миклушевский.

Кожемяко, которому в трагические дни 1969-го было почти семь лет, жил в одной из ближайших к острову Даманскому приморских деревень: общался с пограничниками, вместе с другими мальчишками приносил им продукты, видел похороны.

Председатель Законодательного собрания края Виктор Горчаков отметил: «Мы не должны забывать о подвиге этих людей. Память о героях навсегда останется в наших сердцах».

Участники траурного митинга возложили цветы к мемориальному комплексу. Приморский губернатор посетил также музей погранзаставы имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова и пополнил его фонд историческим фотоальбомом «Даманский излом».

В 1991-м, в результате российско-китайских переговоров, остров Даманский стал частью территории КНР.

Фото: primorsky.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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