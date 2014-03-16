В Приморье отметили 45-летие событий на Даманском

Posted 16 марта 2014, 01:04
Published 16 марта 2014, 01:04
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
В городе Дальнереченске Приморского края прошёл торжественный митинг в связи с годовщиной вооружённого конфликта между советскими и китайскими пограничниками в 1969-м. Начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников и другие погибшие похоронены в братской могиле в Дальнереченске. В субботу, 15 марта, их память почтили около двух тысяч человек: общественность, местные и краевые депутаты, губернаторы Приморья Владимир Миклушевский и Амурской области Олег Кожемяко.
«Особые слова благодарности - ветеранам, мы восхищены вашим подвигом. Важно, что сегодня здесь много молодёжи, мы должны помнить о тех героических событиях, которые произошли 45 лет назад. Вечная память героям», - подчеркнул Миклушевский.
Кожемяко, которому в трагические дни 1969-го было почти семь лет, жил в одной из ближайших к острову Даманскому приморских деревень: общался с пограничниками, вместе с другими мальчишками приносил им продукты, видел похороны.
Председатель Законодательного собрания края Виктор Горчаков отметил: «Мы не должны забывать о подвиге этих людей. Память о героях навсегда останется в наших сердцах».
Участники траурного митинга возложили цветы к мемориальному комплексу. Приморский губернатор посетил также музей погранзаставы имени Героя Советского Союза Ивана Стрельникова и пополнил его фонд историческим фотоальбомом «Даманский излом».
В 1991-м, в результате российско-китайских переговоров, остров Даманский стал частью территории КНР.
Фото: primorsky.ru