В Приморье отметили 45-летие событий на Даманском

В городе Дальнереченске Приморского края прошёл торжественный митинг в связи с годовщиной вооружённого конфликта между советскими и китайскими пограничниками в 1969-м. Начальник заставы старший лейтенант Иван Стрельников и другие погибшие похоронены в братской могиле в Дальнереченске. В субботу, 15 марта, их память почтили около двух тысяч человек: общественность, местные и краевые депутаты, губернаторы Приморья Владимир Миклушевский и Амурской области Олег Кожемяко.