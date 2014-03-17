Приморских школьников проверяют на профпригодность

Posted 17 марта 2014, 03:53
Published 17 марта 2014, 03:53
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
Почти две тысячи школьников посетили занятия по профильной ориентации, которые проводились в разных районах и городах Приморского края. Помочь с определением будущей профессии выпускникам помогают экспресс-тесты.
Специалисты местных центров занятости пытаются ориентировать молодых людей на востребованные рынком труда специальности. Дни профориентации и ярмарки учебных мест с начала года прошли в Анучинском, Кавалеровском, Михайловском, Тернейском, Хасанском и Ханкайском районах, а также в Арсеньеве, Партизанске, Спасске-Дальнем.
В Спасске на ярмарку пришли почти 500 учащихся, а в Арсеньеве около 700. Профориентируют будущих абитуриентов не только представители вузов, училищ и техникумов, но и работники заводов, а также военные.
Фото: mypsychologist.com.ua