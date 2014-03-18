Компания продолжит модернизацию и стройку сетей второго и третьего поколений

Значительное улучшение качества связи подтвердили и независимые исследования, например, компания DMTel в конце 2013 года провела тестирование качества сервиса в сетях операторов «большой тройки» в ряде городов. В результате «Билайн» продемонстрировал серьёзную положительную динамику по росту средней скорости передачи данных, а в Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге компания показала наилучший результат по средней скорости мобильного Интернета. В Москве «Билайн» оказался на первом месте по показателю непрерывности соединения (минимальное количество обрывов) и на втором – по скорости мобильного Интернета в сетях 3G – более 4 Мбит/сек. Ещё более значимые цифры получены в Московской области: «Билайн» на первом месте по скорости мобильного Интернета в сетях 3G – около 7 Мбит/сек, уверенно опережая конкурентов с разницей в скорости почти на 3 Мбит/с.