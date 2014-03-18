Компания продолжит модернизацию и стройку сетей второго и третьего поколений

Posted 18 марта 2014, 07:57
Published 18 марта 2014, 07:57
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
Итоги развития сети в 2013 году и планы стройки и модернизации на 2014 год обнародовало ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).
В 2013 году «Билайн» продолжил реализацию программы по качественному улучшению сети мобильной передачи данных, достигнув по показателям качества сети паритета с конкурентами в ключевых регионах.
Главной целью проводимой модернизации сети является улучшение качества сервиса, в том числе мобильного Интернета. Система MQA* показала, что средняя скорость мобильного Интернета в сетях 3G «Билайн» (без учёта LTE) составила 2,5 Мбит/с. В Приморском и Хабаровском краях «Билайн» лидирует по показателю средней скорости в сетях 3G с показателями 2,9 Мбит/c и 2,6 Мбит/c соответственно.
Данные мониторинга в динамике говорят о том, что в ряде городов рост средней скорости составил до 140 %. Наиболее значимые результаты показали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, а также Белгород, Курск и Липецк.
Значительное улучшение качества связи подтвердили и независимые исследования, например, компания DMTel в конце 2013 года провела тестирование качества сервиса в сетях операторов «большой тройки» в ряде городов. В результате «Билайн» продемонстрировал серьёзную положительную динамику по росту средней скорости передачи данных, а в Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге компания показала наилучший результат по средней скорости мобильного Интернета. В Москве «Билайн» оказался на первом месте по показателю непрерывности соединения (минимальное количество обрывов) и на втором – по скорости мобильного Интернета в сетях 3G – более 4 Мбит/сек. Ещё более значимые цифры получены в Московской области: «Билайн» на первом месте по скорости мобильного Интернета в сетях 3G – около 7 Мбит/сек, уверенно опережая конкурентов с разницей в скорости почти на 3 Мбит/с.
Результатом модернизации сети стало не только улучшение сервиса, но и значительное увеличение спроса со стороны клиентов. В 2013 году 3G-сеть «Билайн» передала в 2,3 раза больше трафика, чем годом ранее.
«За прошедший год за счёт модернизации и расширения сети «Билайн» совершил прорыв в достижении лидерства в области качества мобильного голоса и Интернета. Наше превосходство над конкурентами в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов подтверждается как нашими собственными, так и независимыми исследованиями и, самое главное, нашими абонентами», – добавил исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры Андрей Патока.
В 2014 году «Билайн» продолжит модернизацию и стройку сетей второго и третьего поколений там, где это необходимо, а также ускорит внедрение LTE. В 2014 году сеть LTE будет развернута в Южно-Сахалинске и ряде других городов Дальневосточного региона. На сегодняшний день LTE «Билайн» действует в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Республиках Алтай, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия и Астраханской области.
*Mobile Quality Analyzer (MQA) – специальный проект, направленный на проведение регулярных измерений качества мобильного Интернета. В его основе лежит система, позволяющая получать пользовательские характеристики качества предоставления услуги мобильного Интернета. Замеры производятся по ключевым показателям качества с точки зрения абонентов: время доступа к сети, доступность, скорость и непрерывность соединения.