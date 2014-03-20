Компания бесплатно прокатит владивостокцев на спортивных авто премиум-класса

«МТС запустила в Приморском крае сеть 4G, которая способна обеспечивать мобильный доступ в Интернет на скорости до 75 Мбит/с. Для наших клиентов это означает качественно новый уровень комфорта пользования сетевыми ресурсами, мобильным сервисами и приложениями, сравнимый с ощущениями пассажира, который пересаживается из обычного автомобиля в премиальный спорткар. Именно поэтому для продвижения скоростного доступа в Интернет в сети 4G МТС выбрала концепцию 4G-автомобиля. Уверен, наши абоненты получат такое же удовольствие от пользования скоростным мобильным Интернетом 4G, как от поездки на мощном скоростном суперкаре», — говорит директор по маркетингу МТС на Дальнем Востоке Павел Плясенко.