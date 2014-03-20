Компания бесплатно прокатит владивостокцев на спортивных авто премиум-класса

Posted 20 марта 2014, 02:36
Published 20 марта 2014, 02:36
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
О старте работы во Владивостоке 4G-такси от МТС объявляет ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ – компания «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT). Жители города получат возможность бесплатно совершать поездки на спортивных авто премиум-класса, воспользовавшись услугами «Первого городского такси».
Поездка на 4G-автомобиле от МТС может случайным образом выпасть любому жителю Владивостока при заказе в службе «Первое городское такси» по телефонам: 273-00-73 или 220-60-20. Брендированные логотипом МТС с надписью 4G LTE спорткары, которыми управляют профессиональные водители, бесплатно доставят пассажиров до пункта назначения.
Также бесплатно прокатиться на 4G-такси смогут победители викторины на сайте www.4g.mts.ru и конкурса «Игра на высоких скоростях», проводимого на радио «Европа плюс Владивосток». Поездки будут разыгрываться еженедельно по пятницам в 9:45 до 10 апреля.
«МТС запустила в Приморском крае сеть 4G, которая способна обеспечивать мобильный доступ в Интернет на скорости до 75 Мбит/с. Для наших клиентов это означает качественно новый уровень комфорта пользования сетевыми ресурсами, мобильным сервисами и приложениями, сравнимый с ощущениями пассажира, который пересаживается из обычного автомобиля в премиальный спорткар. Именно поэтому для продвижения скоростного доступа в Интернет в сети 4G МТС выбрала концепцию 4G-автомобиля. Уверен, наши абоненты получат такое же удовольствие от пользования скоростным мобильным Интернетом 4G, как от поездки на мощном скоростном суперкаре», — говорит директор по маркетингу МТС на Дальнем Востоке Павел Плясенко.
МТС запустила сеть LTE в Приморском крае в феврале этого года. На сегодняшний день сеть 4G развёрнута во всех районах Владивостока, а также на территории студгородка Дальневосточного федерального университета на Русском острове. Сеть 4G МТС также работает в Уссурийске и Находке. Всего до конца года МТС планирует развернуть сети 4G в Артёме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Партизанске, посёлках Трудовое и Угловое.
Для подключения к сети 4G необходимо установить SIM-карту МТС в устройство с поддержкой технологии LTE и подключить услугу «Доступ в сеть 4G» путём USSD-запроса *424# либо отправив SMS-сообщение c текстом 424 на номер 111. Подключить услугу также можно через интернет-помощник, либо позвонив на номер 0890. Тарифы и тарифные опции МТС на услуги передачи данных едины, независимо от того, в какой сети находится абонент – 2G, 3G или 4G.