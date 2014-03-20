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Posted 20 марта 2014, 01:38

Published 20 марта 2014, 01:38

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Приморские полицейские нашли "угольных" аферистов

20 марта 2014, 01:38
Сюжет
Происшествие
Жители края похищали уголь и мошенничали с компенсацией

Полицейские в Приморье провели спецоперацию под кодовым названием «Уголь». Стражи порядка боролись с хищением стратегически важных ресурсов.

Так, в Хасанском районе местный житель украл 400 килограммов угля с территории котельной и собирался его продать. Его задержали, когда он перевозил ворованный уголь без документов. Полиция завела административное производство по факту кражи. Всего полицейские завели 20 протоколов по подобным нарушениям.

Приморские аферисты пытались наживаться на компенсации за покупку угля. Муниципальные отделы труда и социального развития выплачивают деньги посредникам за приобретение топлива. Воспользовавшись ситуацией, житель Яковлевского района сделал фиктивную справку о покупке 43 тонн угля и получил 55 тысяч рублей компенсации. Полицейские завели по таким хищениям 4 уголовных дела.

Всего же оперативники проверили 90 единиц специализированной техники, предназначенной для перевозки угля, 90 котельных, 31 стоянку транспорта, 20 предприятий жилищно-коммунального комплекса, 8 добывающих предприятий, 7 предприятий, перевозящих и продающих уголь, 6 мест продажи и 5 предприятий топливно-энергетического комплекса.

Фото: sibyglesbyt.fis.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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