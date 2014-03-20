Приморские полицейские нашли "угольных" аферистов

Так, в Хасанском районе местный житель украл 400 килограммов угля с территории котельной и собирался его продать. Его задержали, когда он перевозил ворованный уголь без документов. Полиция завела административное производство по факту кражи. Всего полицейские завели 20 протоколов по подобным нарушениям.