Приморские чиновники обидели ребёнка

С первого октября прошлого года несовершеннолетний житель Анучинского района получает пенсию из-за потери кормильца. Размер выплаты меньше прожиточного минимума, поэтому ребёнок по закону должен получать региональную социальную доплату. Однако чиновники из районного отдела краевого департамента труда и социального развития забыли про доплату: по документам назначили её с ноября, а по факту выплатили только в январе этого года.