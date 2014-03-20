Приморские чиновники обидели ребёнка

Posted 20 марта 2014, 03:50
Published 20 марта 2014, 03:50
Modified 17 сентября 2022, 12:18
Updated 17 сентября 2022, 12:18
Прокуратура Анучинского района Приморья выявила, что местные чиновники нарушают права ребёнка, которому по закону положена региональная социальная доплата к пенсии по потере кормильца.
С первого октября прошлого года несовершеннолетний житель Анучинского района получает пенсию из-за потери кормильца. Размер выплаты меньше прожиточного минимума, поэтому ребёнок по закону должен получать региональную социальную доплату. Однако чиновники из районного отдела краевого департамента труда и социального развития забыли про доплату: по документам назначили её с ноября, а по факту выплатили только в январе этого года.
Прокуроры составили иск и отправили его в суд. В ходе рассмотрения ответчик осознал свою оплошность и добровольно выплатил ребёнку все причитающиеся ему деньги.
Фото: пенсии-россии.рф