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Posted 20 марта 2014, 03:50

Published 20 марта 2014, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 12:18

Updated 17 сентября 2022, 12:18

Приморские чиновники обидели ребёнка

20 марта 2014, 03:50
Подросток недополучил денег в связи с потерей кормильца

Прокуратура Анучинского района Приморья выявила, что местные чиновники нарушают права ребёнка, которому по закону положена региональная социальная доплата к пенсии по потере кормильца.

С первого октября прошлого года несовершеннолетний житель Анучинского района получает пенсию из-за потери кормильца. Размер выплаты меньше прожиточного минимума, поэтому ребёнок по закону должен получать региональную социальную доплату. Однако чиновники из районного отдела краевого департамента труда и социального развития забыли про доплату: по документам назначили её с ноября, а по факту выплатили только в январе этого года.

Прокуроры составили иск и отправили его в суд. В ходе рассмотрения ответчик осознал свою оплошность и добровольно выплатил ребёнку все причитающиеся ему деньги.

Фото: пенсии-россии.рф

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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