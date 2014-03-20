В Приморье военнослужащий распространял наркотики

По сообщению пресс-службы приморского УФСКН, бойца задержали на службе, он находился в суточном наряде по КПП. У парня изъяли наркотическое средство – гашишное масло в смеси с табаком весом 1,59 грамма, приготовленное к сбыту. Контрактник употреблял сам и продавал наркотики военнослужащим. За незаконное производство наркотиков, распространение и попытку сбыта возбуждено уголовное дело.