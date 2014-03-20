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Posted 20 марта 2014, 01:32

Published 20 марта 2014, 01:32

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В Приморье военнослужащий распространял наркотики

20 марта 2014, 01:32
Сюжет
Происшествие
Канал поставки находился в суворовском училище Уссурийска

В Уссурийске сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков совместно с контрразведкой задержали наркодилера. Им оказался рядовой контрактной службы, который распространял каннабис на территории суворовского училища.

По сообщению пресс-службы приморского УФСКН, бойца задержали на службе, он находился в суточном наряде по КПП. У парня изъяли наркотическое средство – гашишное масло в смеси с табаком весом 1,59 грамма, приготовленное к сбыту. Контрактник употреблял сам и продавал наркотики военнослужащим. За незаконное производство наркотиков, распространение и попытку сбыта возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале недели в суворовском училище произошло ещё одно преступление. Из учебного заведения было похищено 25 ноутбуков. Грабителя задержали полицейские.

Фото: www.aktobeinfo.kz

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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