В Приморье военнослужащий распространял наркотики

Posted 20 марта 2014, 01:32
Published 20 марта 2014, 01:32
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
В Уссурийске сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков совместно с контрразведкой задержали наркодилера. Им оказался рядовой контрактной службы, который распространял каннабис на территории суворовского училища.
По сообщению пресс-службы приморского УФСКН, бойца задержали на службе, он находился в суточном наряде по КПП. У парня изъяли наркотическое средство – гашишное масло в смеси с табаком весом 1,59 грамма, приготовленное к сбыту. Контрактник употреблял сам и продавал наркотики военнослужащим. За незаконное производство наркотиков, распространение и попытку сбыта возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в начале недели в суворовском училище произошло ещё одно преступление. Из учебного заведения было похищено 25 ноутбуков. Грабителя задержали полицейские.
Фото: www.aktobeinfo.kz