Хабаровский ТЮЗ высоко оценили московские критики

«Это проверка театра на его живость. Если он умеет работать с новой пьесой, с новой драматургией, которая не всегда бывает хороша, которая не во всём совершенна, то он находится в гуще жизни. Он понимает её, значит, этот театр современный», — рассказал журналисту телеканала 6ТВ по приезду из Москвы Константин Кучикин.