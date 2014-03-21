vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2014, 00:10

Published 21 марта 2014, 00:10

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Хабаровский ТЮЗ высоко оценили московские критики

21 марта 2014, 00:10
На фестивале "Золотая Маска" зрительский суд остался в восторге от постановок дальневосточников

Хабаровский театр юного зрителя вернулся домой с фестиваля «Золотая Маска». На столичных подмостках хабаровчане играли две недавних премьеры — «Анну Каренину» и «Атлантида, дом 17». Первый спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Клима, он участвовал во внеконкурсной программе «Новая пьеса». Постановка вошла в десятку лучших мировых спектаклей. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что в списке претендентов на получение высокой награды были театры из Финляндии, Литвы и Латвии, США, Украины, Узбекистана.

Как ранее рассказывал агентству художественный руководитель ТЮЗа Константин Кучикин, выезд в Москву — это проверка театра. Нужно смонтировать декорации, хорошо поставить свет, не испугаться столичной публики и показать себя с лучшей стороны.

«Это проверка театра на его живость. Если он умеет работать с новой пьесой, с новой драматургией, которая не всегда бывает хороша, которая не во всём совершенна, то он находится в гуще жизни. Он понимает её, значит, этот театр современный», — рассказал журналисту телеканала 6ТВ по приезду из Москвы Константин Кучикин.

Показать себя с этой лучшей стороны не помешали и проблемы с декорациями. Как сообщает телеканал, за день до показа выяснилось, что они были повреждены. Однако труппа очень быстро решила эти вопросы, московская же публика осталась в восторге от хабаровской постановки.

Второй спектакль «Атлантида, дом 17», который участвовал в проекте «Детский Weekend», также удостоился похвалы критиков.

Фото: официальная группа Хабаровского ТЮЗа ВКонтакте, видео: 6ТВ

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика