Хабаровский ТЮЗ высоко оценили московские критики

Posted 21 марта 2014, 00:10
Published 21 марта 2014, 00:10
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Хабаровский театр юного зрителя вернулся домой с фестиваля «Золотая Маска». На столичных подмостках хабаровчане играли две недавних премьеры — «Анну Каренину» и «Атлантида, дом 17». Первый спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Клима, он участвовал во внеконкурсной программе «Новая пьеса». Постановка вошла в десятку лучших мировых спектаклей. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что в списке претендентов на получение высокой награды были театры из Финляндии, Литвы и Латвии, США, Украины, Узбекистана.
Как ранее рассказывал агентству художественный руководитель ТЮЗа Константин Кучикин, выезд в Москву — это проверка театра. Нужно смонтировать декорации, хорошо поставить свет, не испугаться столичной публики и показать себя с лучшей стороны.
«Это проверка театра на его живость. Если он умеет работать с новой пьесой, с новой драматургией, которая не всегда бывает хороша, которая не во всём совершенна, то он находится в гуще жизни. Он понимает её, значит, этот театр современный», — рассказал журналисту телеканала 6ТВ по приезду из Москвы Константин Кучикин.
Показать себя с этой лучшей стороны не помешали и проблемы с декорациями. Как сообщает телеканал, за день до показа выяснилось, что они были повреждены. Однако труппа очень быстро решила эти вопросы, московская же публика осталась в восторге от хабаровской постановки.
Второй спектакль «Атлантида, дом 17», который участвовал в проекте «Детский Weekend», также удостоился похвалы критиков.
Фото: официальная группа Хабаровского ТЮЗа ВКонтакте, видео: 6ТВ