Олеся Табатчикова из Владивостока представит Дальний Восток на всероссийском "маникюрном" конкурсе

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете конкурса, гран-при чемпионата выиграла мастер салона красоты "Этуаль" из Владивостока. Три первых места в разных номинациях заняли умельцы из Благовещенска. Также в числе лидеров оказались мастера из Находки и Владивостока. Продемонстрировать свои таланты на крупном конкурсе в Москве Олеся Табатчикова сможет 17-18 апреля.