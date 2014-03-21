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Posted 21 марта 2014, 04:11

Published 21 марта 2014, 04:11

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Олеся Табатчикова из Владивостока представит Дальний Восток на всероссийском "маникюрном" конкурсе

21 марта 2014, 04:11
В Приморье подвели итоги чемпионата по моделированию и дизайну ногтей

Владивостокский мастер Олеся Табатчикова завоевала право представить Дальний Восток на всероссийском конкурсе в Москве. Сертификат на поездку девушка получила по итогам открытого Дальневосточного чемпионата по моделированию и дизайну ногтей.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», конкурс среди мастеров маникюрного дела во Владивостоке состоялся 18-19 марта. Накануне устроители подвели его итоги. Соорганизаторами мероприятия выступили «Cosmo Expo» Владивосток и учебный центр «Успех». Показать свои умения приехали специалисты из разных регионов Дальнего Востока. Нейл-дизайнеры соревновались в разных номинациях, ногти оформлялись по акриловой и гелиевой технологии. Самой патриотичной оказалась номинация – "Художественная роспись". Мастера изобразили на ногтях олимпийские узоры России.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете конкурса, гран-при чемпионата выиграла мастер салона красоты "Этуаль" из Владивостока. Три первых места в разных номинациях заняли умельцы из Благовещенска. Также в числе лидеров оказались мастера из Находки и Владивостока. Продемонстрировать свои таланты на крупном конкурсе в Москве Олеся Табатчикова сможет 17-18 апреля.

Фото: РИА «Восток-Медиа»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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