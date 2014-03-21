Олеся Табатчикова из Владивостока представит Дальний Восток на всероссийском "маникюрном" конкурсе

Posted 21 марта 2014, 04:11
Published 21 марта 2014, 04:11
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Владивостокский мастер Олеся Табатчикова завоевала право представить Дальний Восток на всероссийском конкурсе в Москве. Сертификат на поездку девушка получила по итогам открытого Дальневосточного чемпионата по моделированию и дизайну ногтей.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», конкурс среди мастеров маникюрного дела во Владивостоке состоялся 18-19 марта. Накануне устроители подвели его итоги. Соорганизаторами мероприятия выступили «Cosmo Expo» Владивосток и учебный центр «Успех». Показать свои умения приехали специалисты из разных регионов Дальнего Востока. Нейл-дизайнеры соревновались в разных номинациях, ногти оформлялись по акриловой и гелиевой технологии. Самой патриотичной оказалась номинация – "Художественная роспись". Мастера изобразили на ногтях олимпийские узоры России.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете конкурса, гран-при чемпионата выиграла мастер салона красоты "Этуаль" из Владивостока. Три первых места в разных номинациях заняли умельцы из Благовещенска. Также в числе лидеров оказались мастера из Находки и Владивостока. Продемонстрировать свои таланты на крупном конкурсе в Москве Олеся Табатчикова сможет 17-18 апреля.
Фото: РИА «Восток-Медиа»