Приморский предприниматель дал взятку полицейскому за нелегалов из Китая

Posted 24 марта 2014, 07:13
Published 24 марта 2014, 07:13
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
В Приморье директор фирмы «Алькор» обвиняется в даче 40 тысяч рублей взятки полицейскому. Уголовное дело передано в суд, и теперь предпринимателю грозит крупный штраф либо тюрьма.
По версии следствия, преступление произошло 2 декабря 2013 года в городе Дальнереченске. Пятеро граждан КНР приехали в Россию, чтобы работать в компании «Алькор». При этом у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их право находиться в нашей стране. Предприятие проверил полицейский, который обнаружил, что нужных бумаг у китайцев нет. Оперативник решил, как и положено, доставить иностранцев в местный отдел внутренних дел. Директор «Алькора» побоялся «потерять» рабочую силу и вручил полицейскому 40 тысяч рублей – с тем, чтобы тот отпустил китайцев.
Сознательный оперативник написал заявление, и предпринимателя привлекли к ответственности.
Теперь директор «Алькора» обвиняется по статье 291 часть 2 Уголовного кодекса: «дача взятки должностному лицу в значительном размере». Суд может наказать его штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.
Фото: susanin.udm.ru