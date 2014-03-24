Приморский предприниматель дал взятку полицейскому за нелегалов из Китая

По версии следствия, преступление произошло 2 декабря 2013 года в городе Дальнереченске. Пятеро граждан КНР приехали в Россию, чтобы работать в компании «Алькор». При этом у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их право находиться в нашей стране. Предприятие проверил полицейский, который обнаружил, что нужных бумаг у китайцев нет. Оперативник решил, как и положено, доставить иностранцев в местный отдел внутренних дел. Директор «Алькора» побоялся «потерять» рабочую силу и вручил полицейскому 40 тысяч рублей – с тем, чтобы тот отпустил китайцев.