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Posted 25 марта 2014, 05:37

Published 25 марта 2014, 05:37

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Депутат Владивостока оценил проблему бродячих собак на 100 миллионов

25 марта 2014, 05:37
Комитет по городскому хозяйству думы города обсудил краевой законопроект о безнадзорных животных

25 марта на заседании комитета гордумы Владивостока по городскому хозяйству обсуждались поправки в законопроект, который позволит муниципальным властям заняться решением проблемы бродячих собак.

Документ называется «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель комитета Николай Голояд, законопроект носит больше декларативный характер. В нём нет конкретики, в первую очередь, финансовой – предлагаемое краем выделение 23 миллионов рублей вряд ли способно помочь решить проблему даже в одном Владивостоке.

На просьбу корреспондента РИА «Восток-Медиа» назвать цену вопроса, депутат ответил: "Она будет зависеть от того, что мы собственно хотим - только отловить бродячих псов или создать эффективную систему надзора за животными". По мнению Голояда, решить проблему в городе можно будет при условии выделения 100 миллионов рублей ежегодно.

Полноценное финансирование даст возможность определить количество бродячих псов и бездомных кошек, места их обитания и размножения, пути миграций, позволит построить приюты для четвероногих.

Пока же болезненная проблема безнадзорных животных продолжает волновать граждан, существенно снижая уровень жизни приморцев. И, как заметил Николай Голояд, вряд ли удастся решить её в этом году. «Но к этому надо стремиться всем нам», – подчеркнул депутат.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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