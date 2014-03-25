Депутат Владивостока оценил проблему бродячих собак на 100 миллионов

Документ называется «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель комитета Николай Голояд, законопроект носит больше декларативный характер. В нём нет конкретики, в первую очередь, финансовой – предлагаемое краем выделение 23 миллионов рублей вряд ли способно помочь решить проблему даже в одном Владивостоке.