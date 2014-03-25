Новый прокурор Восточного округа сохранит курс на защиту законности

Posted 25 марта 2014, 05:25
Published 25 марта 2014, 05:25
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
Новый прокурор Восточного военного округа Александр Рушкин, которого назначили на должность в начале февраля этого года, рассказал журналистам о том, как он видит свою службу на этом посту. До переезда в Хабаровск генерал-майор юстиции служил во Владивостоке. Он руководил военной прокуратурой Тихоокеанского флота, который структурно входит в состав ВВО. Александр Рушкин сменил на посту прокурора Восточного округа Артура Егиева. Тот уехал следить за соблюдением законности в Западный военный округ.
«Мне не понаслышке известно, как и чем живут регион и войска округа, — отметил Александр Рушкин в интервью корреспонденту газеты «Суворовский натиск». — По этой же причине я хорошо знаком с его командованием, с большинством руководителей региональных органов власти, правоохранительных и других органов. Это с первых дней облегчает нашу совместную работу по укреплению законности в воинских коллективах».
Новый военный прокурор подвёл итоги работы своего ведомства за прошлый год. За это время прокуратура помогла свыше 170 тысячам военнослужащих и членов их семей восстановить свои права. По словам Александра Рушкина, чаще всего командование нарушает закон при выплате денежного довольствия, заработной платы, обеспечении жильём, его содержании, обслуживании и ремонте.
«Например, в связи с неправильным толкованием действующего законодательства в филиале «Славянка-Восток» ОАО «Славянка» и ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России военнослужащие и члены их семей в предоставленных им служебных квартирах регистрировались по месту пребывания, а не по месту жительства, как необходимо, — рассказал военный прокурор. — Как следствие – нарушены права свыше семи тысяч граждан, которые вынуждены были повторно оформлять подобную регистрацию, порой отвлекаясь от служебной деятельности. Только после вмешательства военных прокуроров данная ситуация была разрешена».
Военная прокуратура добивалась выплаты заработной платы гражданскому персоналу в Хабаровском, Уссурийском, Биробиджанском и некоторых других гарнизонах.
Под особым контролем надзорного ведомства сейчас находится выполнение оборонного заказа. Государственный бюджет направляет на эти цели колоссальные суммы. Однако далеко не всегда они расходуются по закону.
«Прокурорской проверкой ОАО «322 авиационный ремонтный завод» в Приморском крае установлено, что в ходе ремонта боевого самолёта на него незаконно была установлена списанная деталь, чем созданы предпосылки к возникновению авиационных происшествий, — привёл пример Александр Рушкин. — По результатам проверки, её материалы переданы в военные следственные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности».
Коснулся прокурорский надзор и бывших курсантов Дальневосточного высшего военного командного училища (Благовещенск) и Хабаровского пограничного института ФСБ России, которых отчислили за неуспеваемость или нарушения дисциплины. По искам военных прокуроров суды взыскали с них свыше двух с половиной миллионов рублей, которые государство напрасно затратило на их учёбу.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в работе прокуратуры Восточного военного округа, Александр Рушкин подчеркнул: «Курс военной прокуратуры ВВО останется неизменным – обеспечение в войсках строгого соблюдения законов, защита прав военнослужащих и членов их семей, интересов государства, профилактика преступлений и правонарушений. Основные усилия будут сосредоточены на приоритетных направлениях надзора, решении в войсках наболевших и проблемных вопросов».
Фото: пресс-служба прокуратуры Восточного военного округа