Новый прокурор Восточного округа сохранит курс на защиту законности

Новый прокурор Восточного военного округа Александр Рушкин, которого назначили на должность в начале февраля этого года, рассказал журналистам о том, как он видит свою службу на этом посту. До переезда в Хабаровск генерал-майор юстиции служил во Владивостоке. Он руководил военной прокуратурой Тихоокеанского флота, который структурно входит в состав ВВО. Александр Рушкин сменил на посту прокурора Восточного округа Артура Егиева. Тот уехал следить за соблюдением законности в Западный военный округ.