Международные финансовые институты показали высокую степень доверия российскому банку

Крупнейшие международные банки приняли участие в сделке по привлечению синдицированного кредита для Sberbank Europe AG. Кредит является необеспеченным и был выдан на самостоятельной основе без гарантии со стороны материнской компании. Кредит предоставлен на срок 364 дня с условием единовременного погашения. Ставка по кредиту составляет EURIBOR плюс 60 базисных пунктов. Привлечённые средства банк планирует использовать для поддержки стратегического развития Sberbank Europe в Центральной и Восточной Европе.