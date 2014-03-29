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Posted 29 марта 2014, 02:44

Published 29 марта 2014, 02:44

Modified 17 сентября 2022, 14:30

Updated 17 сентября 2022, 14:30

Международные финансовые институты показали высокую степень доверия российскому банку

29 марта 2014, 02:44
Sberbank Europe AG привлёк дебютный синдицированный кредит

Sberbank Europe AG, дочерний банк Сбербанка России, объявил о подписании соглашения по привлечению дебютного синдицированного кредита в 350 миллионов евро, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

Крупнейшие международные банки приняли участие в сделке по привлечению синдицированного кредита для Sberbank Europe AG. Кредит является необеспеченным и был выдан на самостоятельной основе без гарантии со стороны материнской компании. Кредит предоставлен на срок 364 дня с условием единовременного погашения. Ставка по кредиту составляет EURIBOR плюс 60 базисных пунктов. Привлечённые средства банк планирует использовать для поддержки стратегического развития Sberbank Europe в Центральной и Восточной Европе.

Комментируя сделку, заместитель председателя правления Сбербанка России Сергей Горьков отметил:

«Это ещё одно позитивное событие для Sberbank Europe, дочернего банка Группы, осуществляющего свою деятельность на одном из приоритетных для нас рынков. Успех дебютной сделки свидетельствует о высокой степени доверия к Sberbank Europe со стороны международных финансовых институтов, с которыми банк поддерживает прочные отношения».

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами синдицированного кредита выступили BankofAmericaMerrillLynch, BarclaysBankPLC, Citi, CommerzbankAktiengesellschaft, HSBCBankplc, INGBankN.V., J.P. MorganLimited, MizuhoBank, Ltd., SumitomoMitsuiBankingCorporationи UniCreditBankAustriaAG. В свою очередь BNPParibas, Société Generale, CréditSuisseAG, DeutscheBankLuxembourgS.A., Сбербанк России и UBSLimited присоединились на этапе синдикации.

Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами синдикации, Barclays Bank PLC выступил в качестве агента по документации, а ING Bank N.V. – в качестве агента по связям с общественностью. Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg выступит в качестве платёжного агента.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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