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Posted 29 марта 2014, 05:40

Published 29 марта 2014, 05:40

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Немецкая овчарка взяла след "энергетика" в приморском посёлке

29 марта 2014, 05:40
Сюжет
Происшествие
Ищейка помогла оперативникам раскрыть кражу в сельском магазине

Полицейская собака помогла раскрыть кражу из продовольственного магазина в приморском посёлке Ольга. Немецкая овчарка по кличке Лези смогла взять след злоумышленника, который похитил из сельпо деньги, несколько блоков сигарет и упаковки с напитком-энергетиком "Ягуар".

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, дома у местного жителя полицейские обнаружили весь украденный товар. Теперь ранее судимого гражданина ждёт новое наказание по статье Уголовного кодекса "кража". Ищейка Лези получила поощрение за исправную службу.

Фото: 25.mvd.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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