Немецкая овчарка взяла след "энергетика" в приморском посёлке

Полицейская собака помогла раскрыть кражу из продовольственного магазина в приморском посёлке Ольга. Немецкая овчарка по кличке Лези смогла взять след злоумышленника, который похитил из сельпо деньги, несколько блоков сигарет и упаковки с напитком-энергетиком "Ягуар".