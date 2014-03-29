Немецкая овчарка взяла след "энергетика" в приморском посёлке

Posted 29 марта 2014, 05:40
Published 29 марта 2014, 05:40
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
Полицейская собака помогла раскрыть кражу из продовольственного магазина в приморском посёлке Ольга. Немецкая овчарка по кличке Лези смогла взять след злоумышленника, который похитил из сельпо деньги, несколько блоков сигарет и упаковки с напитком-энергетиком "Ягуар".
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, дома у местного жителя полицейские обнаружили весь украденный товар. Теперь ранее судимого гражданина ждёт новое наказание по статье Уголовного кодекса "кража". Ищейка Лези получила поощрение за исправную службу.
Фото: 25.mvd.ru