Полицейские Приморья опять снимают с машин номера

В тех случаях, когда уровень шума от машин превышает допустимую норму, полицейские составляют протокол в соответствии со статьёй 8.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В таких случаях приходится также снимать регистрационные номерные знаки, до тех пор, пока водитель не решит проблему.