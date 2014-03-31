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Posted 30 марта 2014, 22:30

Published 30 марта 2014, 22:30

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Полицейские Приморья опять снимают с машин номера

30 марта 2014, 22:30
На этот раз во время рейдов с шумомерами

25 приморских автолюбителей вошли в штрафной список сотрудников ДПС по итогам первых рейдов с шумомерами. Как сообщает сегодня пресс-служба краевого управления МВД, такие проверки начались с наступлением постоянной плюсовой температуры на улице.

В тех случаях, когда уровень шума от машин превышает допустимую норму, полицейские составляют протокол в соответствии со статьёй 8.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В таких случаях приходится также снимать регистрационные номерные знаки, до тех пор, пока водитель не решит проблему.

Фото: hotlinenews.info

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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