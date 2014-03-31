Полицейские Приморья опять снимают с машин номера

Posted 30 марта 2014, 22:30
Published 30 марта 2014, 22:30
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
25 приморских автолюбителей вошли в штрафной список сотрудников ДПС по итогам первых рейдов с шумомерами. Как сообщает сегодня пресс-служба краевого управления МВД, такие проверки начались с наступлением постоянной плюсовой температуры на улице.
В тех случаях, когда уровень шума от машин превышает допустимую норму, полицейские составляют протокол в соответствии со статьёй 8.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В таких случаях приходится также снимать регистрационные номерные знаки, до тех пор, пока водитель не решит проблему.
Фото: hotlinenews.info