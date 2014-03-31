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Posted 31 марта 2014, 08:37

Published 31 марта 2014, 08:37

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

В Хабаровске ирландец раскрыл секреты успеха на экзаменах по английскому

31 марта 2014, 08:37
В ДВГУПС состоялся семинар по особенностям преподавания языка Шекспира

Преподаватели Дальневосточного государственного университета путей сообщения познакомились с секретами успешной сдачи международных экзаменов по английскому. Их раскрыл лингвист из Ирландии, у которого есть богатейший опыт обучения языку Шекспира иностранцев, Роберт Фрэнсис О’Рурк. Этот преподаватель школы «ELC» посетил ДВГУПС вместе директором Кембриджского экзаменационного центра (Cambridge English Language Assessment) в Москве Анной Горизонтовой.

Гости рассказали своим коллегам из ДВГУПС об особенностях сдачи испытаний по английскому языку в международных экзаменационных центрах. Участники семинара смогли познакомиться с наглядными материалами, видеофрагментами работы экзаменаторов. Отдельно эксперты остановились на нюансах подготовки студентов к успешному прохождению тестов на знание делового английского.

Как отметили в пресс-службе ДВГУПС, в вузе надеются на продолжение плодотворного сотрудничества между Кембриджским ресурсным центром и кафедрой «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Фото: пресс-служба ДВГУПС

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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