В Хабаровске ирландец раскрыл секреты успеха на экзаменах по английскому

Преподаватели Дальневосточного государственного университета путей сообщения познакомились с секретами успешной сдачи международных экзаменов по английскому. Их раскрыл лингвист из Ирландии, у которого есть богатейший опыт обучения языку Шекспира иностранцев, Роберт Фрэнсис О’Рурк. Этот преподаватель школы «ELC» посетил ДВГУПС вместе директором Кембриджского экзаменационного центра (Cambridge English Language Assessment) в Москве Анной Горизонтовой.