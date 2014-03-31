В Хабаровске ирландец раскрыл секреты успеха на экзаменах по английскому

Posted 31 марта 2014, 08:37
Published 31 марта 2014, 08:37
Modified 17 сентября 2022, 12:16
Updated 17 сентября 2022, 12:16
Преподаватели Дальневосточного государственного университета путей сообщения познакомились с секретами успешной сдачи международных экзаменов по английскому. Их раскрыл лингвист из Ирландии, у которого есть богатейший опыт обучения языку Шекспира иностранцев, Роберт Фрэнсис О’Рурк. Этот преподаватель школы «ELC» посетил ДВГУПС вместе директором Кембриджского экзаменационного центра (Cambridge English Language Assessment) в Москве Анной Горизонтовой.
Гости рассказали своим коллегам из ДВГУПС об особенностях сдачи испытаний по английскому языку в международных экзаменационных центрах. Участники семинара смогли познакомиться с наглядными материалами, видеофрагментами работы экзаменаторов. Отдельно эксперты остановились на нюансах подготовки студентов к успешному прохождению тестов на знание делового английского.
Как отметили в пресс-службе ДВГУПС, в вузе надеются на продолжение плодотворного сотрудничества между Кембриджским ресурсным центром и кафедрой «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Фото: пресс-служба ДВГУПС