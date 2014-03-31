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Posted 31 марта 2014, 08:20

Published 31 марта 2014, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 12:16

Updated 17 сентября 2022, 12:16

Жительница Уссурийска училась снимать кино у звезды "Аватара"

31 марта 2014, 08:20
Руководитель уссурийской киностудии побывала на международной киноконференции

Руководитель киностудии из приморского города Уссурийска Елена Титаренко собирается снимать кино с применением знаний и навыков, полученных на международной киноконференции. Традиционное мероприятие на Карибских островах в этом году посетили исполнитель главной отрицательной роли в фильме «Аватар» Джованни Рибизи, а также знаменитый голливудский режиссёр Майкл Доуен, снявший «Последнего самурая», «Миссия: невыполнима 2» и «Ванильное небо».

В рамках конференции «Делай фильм – меняй мир» создатели кино делились своими знаниями и умениями на мастер-классах. Елена рассказала РИА «Восток-Медиа», что участники собирались в группы и снимали свои фильмы. Лента, над которой работала её группа, повествовала о трогательной истории любви, расставания и прощения, главная мысль которой – надежда.

Полученные навыки руководитель студии «Харизма» собирается применять теперь на практике в родном городе. Елена планирует снимать социальные ролики, пропагандирующие общечеловеческие ценности, при этом привнести в постановочные сюжеты больше художественной составляющей. Кроме того, собеседница агентства планирует участвовать в кинофестивалях сначала с короткометражными, а потом и с полноценными художественными фильмами.

Фото: facebook.com

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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