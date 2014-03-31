Жительница Уссурийска училась снимать кино у звезды "Аватара"

Полученные навыки руководитель студии «Харизма» собирается применять теперь на практике в родном городе. Елена планирует снимать социальные ролики, пропагандирующие общечеловеческие ценности, при этом привнести в постановочные сюжеты больше художественной составляющей. Кроме того, собеседница агентства планирует участвовать в кинофестивалях сначала с короткометражными, а потом и с полноценными художественными фильмами.