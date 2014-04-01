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Posted 1 апреля 2014, 01:47

Published 1 апреля 2014, 01:47

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Главбух Россельхознадзора в Приморье присвоила 3,5 миллиона рублей

1 апреля 2014, 01:47
Суд наказал женщину четырьмя годами условного срока

Главный бухгалтер управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Иржевская незаконно присвоила свыше 3,5 миллиона рублей. Суд признал женщину виновной в хищении и приговорил к 4 годам условно.

Ленинский суд Владивостока установил: Иржевская пользовалась служебным положением, когда в 2012-2013 годах давала подчинённому кассиру приказы получить суммы, которые были больше требуемых. После этого выписывала деньги не только на командировки, но и на личные потребности. Всего Иржевская присвоила свыше 3,5 миллиона, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Таким образом, женщина совершила действия, описанные в части 4 статьи 160 Уголовного кодекса.

Чтобы скрыть хищения, бухгалтер лично внесла ложные сведения в программу учёта «1С Бухгалтерия».

До рассмотрения дела в суде Иржевская добровольно возместила ущерб на 1,9 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск на оставшуюся сумму – 1,6 миллиона.

Фото: petrovka38.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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