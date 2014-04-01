Главбух Россельхознадзора в Приморье присвоила 3,5 миллиона рублей

Ленинский суд Владивостока установил: Иржевская пользовалась служебным положением, когда в 2012-2013 годах давала подчинённому кассиру приказы получить суммы, которые были больше требуемых. После этого выписывала деньги не только на командировки, но и на личные потребности. Всего Иржевская присвоила свыше 3,5 миллиона, причинив государству ущерб в особо крупном размере. Таким образом, женщина совершила действия, описанные в части 4 статьи 160 Уголовного кодекса.