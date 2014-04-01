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Posted 1 апреля 2014, 00:13

Published 1 апреля 2014, 00:13

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

На владивостокской "Заре" покажут шокирующий "LINOLEUM"

1 апреля 2014, 00:13
В Центре современного искусства продемонстрируют актуальную анимацию

В субботу и воскресенье в ЦСИ «Заря» покажут две программы из международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства «LINOLEUM». Первую программу называют «шокирующей», вторая покажет портрет современного аниматора.

Впервые фестиваль прошёл в 2006 году и объединил аниматоров из разных стран. Участники представляют работы, которые балансируют между традиционной анимацией и видеоартом. Специально для центра «Заря» создатели фестиваля отобрали две программы.

В субботу в программе «Шокирующий LINOLEUM» с 18:00 можно будет увидеть работы Стивена Ирвина – известного художника, делающего оригинальные видео, а также эпатажные фильмы режиссёра Сигны Баумане. На показ действует возрастное ограничение 18+.

Воскресный вечер познакомит зрителей с программой «Американская анимация XXI века». Представленные 18 работ – это эскизный портрет поколения молодых американских аниматоров, которые всё подвергают сомнению и ломают стереотипы. На экране появятся мультфильм про супергероя «Голубь: миссия невыполнима», космической боевик «Ужасы маленькой планеты», история вымышленного чёрно-белого мира «Сердце».

Фото: radioromantika.ru

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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