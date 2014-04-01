Найденные в тайге воспитанники детдома вернулись в Хабаровск на вертолёте

Заместитель министра образования Хабаровского края Татьяна Жигарева рассказала журналистам, что выйти на связь руководители тургруппы из Некрасовки должны были ещё 30 марта. В тайгу 5 юношей, 2 девушки в сопровождении 3 взрослых ушли ещё 20-го числа. Туристы планировали за 10 дней на лыжах обойти предгорье Баджальского хребта. От железнодорожной станции Герби в тайгу их доставил местный житель на автотранспорте. Он ждал звонка руководителей детской группы, чтобы вернуться за туристами на заранее условленное место. Когда звонка не последовало, он передал информацию директору детского дома.