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Posted 1 апреля 2014, 05:22

Published 1 апреля 2014, 05:22

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Найденные в тайге воспитанники детдома вернулись в Хабаровск на вертолёте

1 апреля 2014, 05:22
Сюжет
Происшествие
Сопровождавший детскую тургруппу руководитель объяснил, почему их потеряли (фото и видео)

Туристическая группа из воспитанников детского дома № 32 (он находится в посёлке Некрасовка недалеко от Хабаровска) сегодня благополучно вернулись домой. Детей и их педагогов из глухой тайги на севере региона сегодня эвакуировали бортом МЧС. Затем их доставили на бамовскую станцию Герби, где их ждал вертолёт авиакомпании «Восток». В Хабаровск лыжники вернулись измождёнными, но невредимыми.

Как объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» один из руководителей тургруппы, воспитатель детского дома № 32 Сергей Хан, ничего страшного с ними не произошло: «Нас застала в пути непогода, из-за снегопада выбились из графика, а спутниковый телефон во время одного из переходов по тайге просто выпал из кармана и потерялся».

Заместитель министра образования Хабаровского края Татьяна Жигарева рассказала журналистам, что выйти на связь руководители тургруппы из Некрасовки должны были ещё 30 марта. В тайгу 5 юношей, 2 девушки в сопровождении 3 взрослых ушли ещё 20-го числа. Туристы планировали за 10 дней на лыжах обойти предгорье Баджальского хребта. От железнодорожной станции Герби в тайгу их доставил местный житель на автотранспорте. Он ждал звонка руководителей детской группы, чтобы вернуться за туристами на заранее условленное место. Когда звонка не последовало, он передал информацию директору детского дома.

«У туристов считается вполне допустимым выбиться из графика на срок до двух суток. Однако речь шла о детях, — рассказала Татьяна Жигарева. — Поэтому было принято решение создать оперативную группу во главе с заместителем председателя Хабаровского края Андреем Базилевским. Мы привлекли силы МЧС, краевого управления ГО и ЧС, местных жителей. Началась масштабная поисковая операция».

Как выяснилось позже, никто из детей никакого дискомфорта не испытал. Ночевали в зимовьях, подростки были обеспечены тёплой одеждой и питанием. Отказываться от дальнейших походов никто из воспитанников некрасовского детского дома не намерен.

Фото: РИА «Восток-Медиа», видео: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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