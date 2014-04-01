Приморье отправит на службу 2,5 тысячи призывников

Posted 1 апреля 2014, 01:44
Published 1 апреля 2014, 01:44
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
Сегодня стартует весенний призыв в Вооружённые силы РФ. Из Приморского края в армию должны отправиться две с половиной тысячи призывников. В этом сезоне молодых бойцов сразу же ожидает несколько новшеств – от персональных электронных карт до нового обмундирования.
Кроме бумажного военного билета, военнослужащие получат по специальной электронной карте. На микросхему занесено пятьдесят восемь позиций – сведений о военнослужащем: от биометрических данных до информации о родителях и состоянии здоровья.
Изменится обмундирование: вместо сапог и портянок призывникам выдадут зимние и летние берцы, а также комплект термобелья. На распределительном пункте выдадут полевой набор со средствами личной гигиены. Как сообщил военком Приморского края Сергей Сливинский, сюда входят зубная паста, крем для бритья, после бритья, лейкопластырь, щипчики.
В соответствии с новым положением о военно-врачебной экспертизе, которое вступило в силу 1 января, каждого молодого человека медкомиссия военкомата обследует более тщательно, чем раньше, в том числе на наличие инфекционных заболеваний: ВИЧ и гепатитов. Призывать на службу будут молодых людей с гипертонией первой стадии, а также с плоскостопием первой и второй степени. В нынешнем расписании болезней указано, что ограниченно годными признаются только призывники, имеющие третью степень плоскостопия.
Всего в России с апреля по середину июля форму наденут 154 тысячи молодых людей в возрасте 18-27 лет. Призыв пройдёт во всех регионах России, за исключением Крыма и Севастополя. План призыва составлен до вхождения полуострова в состав РФ, и крымчане там не отмечены. К тому же местные призывники не успели получить гражданство России. Требуется ещё и приведение системы призыва на полуострове в соответствие с принятой в РФ.
Непростые времена ждут злостных уклонистов от армии, которых в России около 6 тысяч. Помимо угрозы уголовного преследования, они могут «получить известность» на малой родине. Сотрудники комиссариатов будут договариваться с местными СМИ о публикации списков избегающих военной службы призывников.
Фото: pasmi.ru