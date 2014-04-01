Приморье отправит на службу 2,5 тысячи призывников

Всего в России с апреля по середину июля форму наденут 154 тысячи молодых людей в возрасте 18-27 лет. Призыв пройдёт во всех регионах России, за исключением Крыма и Севастополя. План призыва составлен до вхождения полуострова в состав РФ, и крымчане там не отмечены. К тому же местные призывники не успели получить гражданство России. Требуется ещё и приведение системы призыва на полуострове в соответствие с принятой в РФ.