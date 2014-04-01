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Posted 1 апреля 2014, 03:58

Published 1 апреля 2014, 03:58

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Приморская полиция оцепила четыре снаряда

1 апреля 2014, 03:58
Сюжет
Происшествие
Артиллерию обнаружили сельские жители

Полицейские Шкотовского района Приморья оцепили четыре артиллерийских снаряда, которые местные жители нашли возле заброшенных складов.

Дежурному позвонили жители посёлка Смоляниново, которые сообщили, что нашли снаряды. Полицейские приехали на место неожиданной находки к заброшенным складам и оцепили четыре снаряда до приезда саперов. Так как заряды находятся далеко от домов, жителям посёлка ничего не угрожает.

Фото: tourdnepr.com

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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