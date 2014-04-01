Приморская полиция оцепила четыре снаряда

Дежурному позвонили жители посёлка Смоляниново, которые сообщили, что нашли снаряды. Полицейские приехали на место неожиданной находки к заброшенным складам и оцепили четыре снаряда до приезда саперов. Так как заряды находятся далеко от домов, жителям посёлка ничего не угрожает.