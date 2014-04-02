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Posted 2 апреля 2014, 04:30

Published 2 апреля 2014, 04:30

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Эксперты в области инноваций и инвестиций научат хабаровчан бизнесу

2 апреля 2014, 04:30
Лучшие проекты местных разработчиков отправятся в Сколково

В Хабаровск завтра, 3 апреля, приедут авторитетные эксперты в области инноваций и инвестиций в рамках проекта «Russian Startup Tour». В Тихоокеанском государственном университете они встретятся с предпринимателями со всего региона и дадут мастер-классы по созданию успешного бизнеса. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что организаторами мероприятия стали фонд «Сколково», Росмолодёжь, Российская венчурная компания и Фонд инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО.

Участвовать в конкурсе могут молодые разработчики инновационных проектов, стартап-команды, технологические предприниматели — ограничений нет. Эксперты выберут лучшие проекты и помогут в их дальнейшем продвижении. Три лучших будут участвовать в Startup Village. Главный приз на реализацию «дела» — 1 миллион рублей.

Советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен в интервью электронному изданию Gazeta.ru высказался, что многие до сих пор считают, что открывать собственный бизнес в России очень опасно.

«Да, это всегда риск, но это абсолютно неопасно. Я ожидаю, что когда в июне в иннограде Сколково будет проходить StartUp Village, там будут не только сколковские проекты и портфельные компании РВК, но и региональные топовые стартапы. StartUp Village, как предполагается, будет проходить в первых числах июня (мы чуть сдвинули дату в этом году). Там мы ожидаем увидеть 10 тысяч человек, в том числе и принявших участие в проекте StartUp Tour», — отметил Пекка Вильякайнен.

Встреча начинающих бизнесменов и асов состоится завтра, 3 апреля, в актовом зале Тихоокеанского государственного университета.

Фото: vk.me

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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