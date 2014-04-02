Эксперты в области инноваций и инвестиций научат хабаровчан бизнесу

«Да, это всегда риск, но это абсолютно неопасно. Я ожидаю, что когда в июне в иннограде Сколково будет проходить StartUp Village, там будут не только сколковские проекты и портфельные компании РВК, но и региональные топовые стартапы. StartUp Village, как предполагается, будет проходить в первых числах июня (мы чуть сдвинули дату в этом году). Там мы ожидаем увидеть 10 тысяч человек, в том числе и принявших участие в проекте StartUp Tour», — отметил Пекка Вильякайнен.