На Камчатке прошло первое заседание Совета экономического развития муниципальных образований

Posted 4 апреля 2014, 03:14
Published 4 апреля 2014, 03:14
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
Руководители муниципалитетов Камчатки и представители бизнес-сообщества участвовали в первом заседании Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований. Оно прошло в селекторном режиме, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Мы создали Совет, чтобы обеспечить оперативное и эффективное взаимодействие между краевой властью и властью на местах при выработке и реализации региональной политики в сфере социально-экономического развития Камчатского края», - отметила зампред регионального правительства Марина Суббота.
С 2012 года на Камчатке ведётся работа по внедрению стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти в области привлечения инвестиций.
В своём докладе заместитель министра экономического развития, предпринимательства и торговли Оксана Герасимова отметила, что в муниципалитетах эта работа организована слабо: «Приходится констатировать, что в большей степени стандарт внедряется исполнительными органами государственной власти. При этом органы местного самоуправления оказались выключёнными из этого процесса и занимают пока только наблюдательную позицию. А отношение к инвесторам и инициаторам проектов должно меняться у всех».
По словам Герасимовой, инвестиционный стандарт включает в себя 15 базовых требований, «и уже по итогам 2013 года эффективность деятельности высших должностных лиц оценивается по этим требованиям».
В ходе заседания совета намечены цели и задачи, которые необходимо решить на местах, для привлечения инвесторов, создания условий для ведения бизнеса, развития новых точек роста для экономики края.
Фото: kamchatka.gov.ru