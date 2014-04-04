На Камчатке прошло первое заседание Совета экономического развития муниципальных образований

В своём докладе заместитель министра экономического развития, предпринимательства и торговли Оксана Герасимова отметила, что в муниципалитетах эта работа организована слабо: «Приходится констатировать, что в большей степени стандарт внедряется исполнительными органами государственной власти. При этом органы местного самоуправления оказались выключёнными из этого процесса и занимают пока только наблюдательную позицию. А отношение к инвесторам и инициаторам проектов должно меняться у всех».