vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2014, 03:14

Published 4 апреля 2014, 03:14

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

На Камчатке прошло первое заседание Совета экономического развития муниципальных образований

4 апреля 2014, 03:14
Его провела вице-премьер Марина Суббота

Руководители муниципалитетов Камчатки и представители бизнес-сообщества участвовали в первом заседании Совета по вопросам экономического развития муниципальных образований. Оно прошло в селекторном режиме, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Мы создали Совет, чтобы обеспечить оперативное и эффективное взаимодействие между краевой властью и властью на местах при выработке и реализации региональной политики в сфере социально-экономического развития Камчатского края», - отметила зампред регионального правительства Марина Суббота.

С 2012 года на Камчатке ведётся работа по внедрению стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти в области привлечения инвестиций.

В своём докладе заместитель министра экономического развития, предпринимательства и торговли Оксана Герасимова отметила, что в муниципалитетах эта работа организована слабо: «Приходится констатировать, что в большей степени стандарт внедряется исполнительными органами государственной власти. При этом органы местного самоуправления оказались выключёнными из этого процесса и занимают пока только наблюдательную позицию. А отношение к инвесторам и инициаторам проектов должно меняться у всех».

По словам Герасимовой, инвестиционный стандарт включает в себя 15 базовых требований, «и уже по итогам 2013 года эффективность деятельности высших должностных лиц оценивается по этим требованиям».

В ходе заседания совета намечены цели и задачи, которые необходимо решить на местах, для привлечения инвесторов, создания условий для ведения бизнеса, развития новых точек роста для экономики края.

Фото: kamchatka.gov.ru

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика