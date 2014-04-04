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Posted 4 апреля 2014, 03:47

Published 4 апреля 2014, 03:47

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Власти Спасска-Дальнего затягивают выдачу земли многодетным

4 апреля 2014, 03:47
Сюжет
Происшествие
Чиновники не укладываются в шестимесячный срок

В Спасске-Дальнем суд признал незаконным бездействие городской администрации по предоставлению земельных участков многодетным. Сроки предоставления земли семьям с тремя и более детьми не должны превышать 180 дней. Однако чиновники затягивают с выдачей. В этой связи суд признал претензии прокурора обоснованными. В настоящее время устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», дефицит земли для многодетных больше всего ощущается во Владивостоке. Кроме Спасска-Дальнего, прокурорская проверка также выявила нарушения в исполнении закона в Лесозаводске, Находке и других районах Приморья.

Фото: www.asterra.ru

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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