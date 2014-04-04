Власти Спасска-Дальнего затягивают выдачу земли многодетным

В Спасске-Дальнем суд признал незаконным бездействие городской администрации по предоставлению земельных участков многодетным. Сроки предоставления земли семьям с тремя и более детьми не должны превышать 180 дней. Однако чиновники затягивают с выдачей. В этой связи суд признал претензии прокурора обоснованными. В настоящее время устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.