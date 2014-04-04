Юрий Башмет проедет с концертами по Хабаровскому краю

В Хабаровске 6 февраля стартует IV Международный фестиваль Юрия Башмета. В этом году маэстро посетит не только краевую столицу, но и Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Бикин и Амурск. Также на сцене краевого музыкального театра с поэмой Владимира Маяковского выступит известный российский актёр Михаил Пореченков. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что литературное произведение он прочтёт вместо Константина Хабенского, который не сможет приехать в дальневосточную столицу.