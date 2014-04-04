Юрий Башмет проедет с концертами по Хабаровскому краю

Posted 3 апреля 2014, 23:14
Published 3 апреля 2014, 23:14
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
В Хабаровске 6 февраля стартует IV Международный фестиваль Юрия Башмета. В этом году маэстро посетит не только краевую столицу, но и Комсомольск-на-Амуре, Вяземский, Бикин и Амурск. Также на сцене краевого музыкального театра с поэмой Владимира Маяковского выступит известный российский актёр Михаил Пореченков. РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что литературное произведение он прочтёт вместо Константина Хабенского, который не сможет приехать в дальневосточную столицу.
Кроме того, в рамках фестиваля перед хабаровской публикой выступят камерный ансамбль «Солисты Москвы», Дальневосточный академический симфонический оркестр, композитор Александр Чайковский и лауреаты международных конкурсов из России, США, Испании, Голландии, Австрии.
Также Юрий Башмет и гастролирующие музыканты встретятся со студентами и учениками музыкальных училищ и школ и проведут для них мастер-классы. Фестиваль пройдёт с 6 по 18 апреля.
Фото: m.novostink.ru