За Белогорск будут биться две футбольные команды

Белогорск в новом футбольном сезоне будут представлять сразу две команды: «Белогорск», который будет вести борьбу на первенстве России в 3-м дивизионе, и "Белогорец", принимающий участие в чемпионате Амурской области. Пресс-служба мэрии приводит слова начальника футбольного клуба «Белогорск» Александра Труфанова о том, что такая реорганизация понадобилась из-за нового регламента проведения регионального первенства. В состав команды «Белогорец» вошли действующие игроки городского клуба и воспитанники местной футбольной школы.