За Белогорск будут биться две футбольные команды

Posted 4 апреля 2014, 03:48
Published 4 апреля 2014, 03:48
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Белогорск в новом футбольном сезоне будут представлять сразу две команды: «Белогорск», который будет вести борьбу на первенстве России в 3-м дивизионе, и "Белогорец", принимающий участие в чемпионате Амурской области. Пресс-служба мэрии приводит слова начальника футбольного клуба «Белогорск» Александра Труфанова о том, что такая реорганизация понадобилась из-за нового регламента проведения регионального первенства. В состав команды «Белогорец» вошли действующие игроки городского клуба и воспитанники местной футбольной школы.
Игроки «Белогорска» после возвращения из Анапы приступили к тренировкам на городском стадионе «Амурсельмаш». До конца апреля команда проведёт несколько контрольных игр с футболистами из Благовещенска.
«В новом сезоне состав команды значительно обновлён, — рассказал Труфанов. — Сейчас тренируются 19 футболистов. Менее половины из них – игроки прошлого года. Окончательный состав клуба будет утверждён перед поездкой на Кубок Дальнего Востока по футболу».
Кубковые игры стартуют 1 мая в Уссурийске. «Белогорск» будет играть в подгруппе «А» с клубами «Ноглики» (Сахалин), «Биробиджан» (ЕАО), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Благовещенск». Во второй подгруппе сыграют «Дальстройиндустрия», «Локомотив», «Луч-Энергия», «Нерюнгри». Победители в подгруппах сыграют в финале Кубка. Завершатся состязания 9 мая.
Фото: vk.com