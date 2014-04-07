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Posted 7 апреля 2014, 06:33

Published 7 апреля 2014, 06:33

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Во Владивостоке молодой человек утащил и выпил ящик пива

7 апреля 2014, 06:33
Полиция задержала грабителя по горячим следам, но алкоголь уже употребили

Во Владивостоке из продуктового магазина на улице Стрельникова молодой человек умыкнул ящик пива. Об этом во фрунзенский отдел полиции сообщила по телефону расстроенная продавщица.

По сообщению пресс-службы приморского УМВД, прибывшие на улицу Стрельникова полицейские опросили сотрудницу магазина. Наряд вневедомственной охраны по её описанию задержал подозреваемого в краже по горячим следам. 28-летний нигде не работающий житель Владивостока дал признательные показания, однако пиво вернуть не смог. Молодой человек сообщил, что весь ящик уже распил с друзьями. По признакам преступления на него заведено уголовное дело.

Фото: news.mail.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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