Во Владивостоке молодой человек утащил и выпил ящик пива

Posted 7 апреля 2014, 06:33
Published 7 апреля 2014, 06:33
Modified 17 сентября 2022, 12:14
Updated 17 сентября 2022, 12:14
Во Владивостоке из продуктового магазина на улице Стрельникова молодой человек умыкнул ящик пива. Об этом во фрунзенский отдел полиции сообщила по телефону расстроенная продавщица.
По сообщению пресс-службы приморского УМВД, прибывшие на улицу Стрельникова полицейские опросили сотрудницу магазина. Наряд вневедомственной охраны по её описанию задержал подозреваемого в краже по горячим следам. 28-летний нигде не работающий житель Владивостока дал признательные показания, однако пиво вернуть не смог. Молодой человек сообщил, что весь ящик уже распил с друзьями. По признакам преступления на него заведено уголовное дело.
Фото: news.mail.ru