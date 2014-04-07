Во Владивостоке молодой человек утащил и выпил ящик пива

По сообщению пресс-службы приморского УМВД, прибывшие на улицу Стрельникова полицейские опросили сотрудницу магазина. Наряд вневедомственной охраны по её описанию задержал подозреваемого в краже по горячим следам. 28-летний нигде не работающий житель Владивостока дал признательные показания, однако пиво вернуть не смог. Молодой человек сообщил, что весь ящик уже распил с друзьями. По признакам преступления на него заведено уголовное дело.