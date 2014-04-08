Порядка 60 учреждений госсектора на Дальнем Востоке и Восточной Сибири предпочли ведущего телекоммуникационного оператора

«Победы МТС в тендерах на оказание услуг связи для государственных структур в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири подтверждают лидерские позиции компании на рынке корпоративных услуг сотовой связи как всей страны в целом, так и восточных регионов. Сегодня органы власти и крупные предприятия Дальнего Востока и Восточной Сибири активно используют не только голосовые услуги связи, но и все возможности высокоскоростной передачи данных от МТС. В 2013 году мы активно развивали сеть 3Gи 4Gна Востоке России, чтобы повсеместно предоставить нашим корпоративным клиентам инновационные услуги и премиальный уровень сервиса. В результате за 2013 год потребление data-тарифов и сервисов корпоративными клиентами МТС увеличилось более чем в 2,5 раза», – отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.