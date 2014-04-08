Порядка 60 учреждений госсектора на Дальнем Востоке и Восточной Сибири предпочли ведущего телекоммуникационного оператора

Posted 8 апреля 2014, 05:57
Published 8 апреля 2014, 05:57
Modified 17 сентября 2022, 14:30
Updated 17 сентября 2022, 14:30
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2014 год органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила более 30 миллионов рублей.
В 2014 году МТС обеспечит услугами связи порядка 60 учреждений государственного сектора регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В числе организаций, выбравших МТС в качестве оператора мобильной связи по итогам тендеров: администрация Приморского края, правительство Амурской области, горадминистрации Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читинская таможня, Законодательное Собрание Приморского края, Бурятская таможня, подразделения МЧС в Камчатском крае, Забайкальском крае, Иркутской области и другие.
«Победы МТС в тендерах на оказание услуг связи для государственных структур в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири подтверждают лидерские позиции компании на рынке корпоративных услуг сотовой связи как всей страны в целом, так и восточных регионов. Сегодня органы власти и крупные предприятия Дальнего Востока и Восточной Сибири активно используют не только голосовые услуги связи, но и все возможности высокоскоростной передачи данных от МТС. В 2013 году мы активно развивали сеть 3Gи 4Gна Востоке России, чтобы повсеместно предоставить нашим корпоративным клиентам инновационные услуги и премиальный уровень сервиса. В результате за 2013 год потребление data-тарифов и сервисов корпоративными клиентами МТС увеличилось более чем в 2,5 раза», – отметил директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Игорь Егоров.
МТС предлагает корпоративным клиентам выгодные условия роуминга на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, что очень важно для крупных предприятий, имеющих филиалы в нескольких регионах. А также развивает сеть в отдалённых районах и обеспечивает связью технически сложные объекты в интересах крупных корпоративных клиентов. Примерами такого сотрудничества стали обеспечение сотовой связью МТС Мутновской геотермальной станциина Камчатке, алмазных и золоторудных месторождений в Республике Саха (Якутия) и на Камчатке.
МТС на корпоративном рынке в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
По итогам 2013 года МТС увеличила абонентскую базу корпоративных клиентов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири на 10,2 %. На сегодняшний день доля компании в бизнес-сегменте региона превышает 50 %. Корпоративные клиенты МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири активно используют сервисы высокоскоростной передачи данных от МТС — за год объём передаваемого интернет-трафика вырос в 2,5 раза. А число корпоративных клиентов, использующих мобильный интернет МТС увеличилось на 40 %. В результате на сегодняшний день 42 % бизнес-абонентов компании используют в своей работе сервисы мобильной передачи данных.
В 1,5 раза увеличилось количество SIM-карт МТС, используемых в сегменте М2М компаниями Дальнего Востока и Восточной Сибири. Наиболее активно M2M-технологии применяются сегодня для автоматизации передачи данных от банкоматов и платёжных систем различных регионов Дальнего Востока; для передачи показаний счётчиков коммунальных служб; для обеспечения мониторинга перемещения транспорта. Лидерами прироста в М2М-сегменте стали Иркутская область – 55 %, Забайкальский край – 54 %.