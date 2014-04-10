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Posted 10 апреля 2014, 07:02

Published 10 апреля 2014, 07:02

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Бывший владивостокский ресторан "Мауро Джанванни" превратится в клуб

10 апреля 2014, 07:02
Новое заведение в районе Дальзавода откроется завтра

Ещё один ночной клуб появится в центре Владивостока, на улице Светланской, в районе остановки "Дальзавод". Его открытие состоится в эту пятницу в здании, где раньше находился итальянский ресторан «Мауро Джанванни».

Новый клуб носит название «Особняк», так как очертания и архитектура старинного двухэтажного здания выглядят именно так. Многие владивостокцы некоторое время назад уже обратили внимание, что с фасада исчезла вывеска итальянского ресторана, а под крышей теперь красуется огромный диско-шар.

Организаторы обещают два бара, оригинальные клубные интерьеры, качественный танцпол и профессиональный звук. Кухня в заведении европейская и японская. На открытии выступит сочинский диджей Nitro.

Группа мероприятия в соцсети «ВКонтакте» уже собрала более 2000 участников завтрашнего открытия.

Фото: iprim.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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