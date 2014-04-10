Бывший владивостокский ресторан "Мауро Джанванни" превратится в клуб

Новый клуб носит название «Особняк», так как очертания и архитектура старинного двухэтажного здания выглядят именно так. Многие владивостокцы некоторое время назад уже обратили внимание, что с фасада исчезла вывеска итальянского ресторана, а под крышей теперь красуется огромный диско-шар.